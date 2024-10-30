scorecardresearch
₹60 के स्टॉक में करीना कपूर की वजह से लगा Upper Circuit

Cellecor Gadgets Limited के शेयरों में बंपर तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत उछलकर 60 रुपए पर पहुंच गया। स स्टॉक का 52 वीक हाई ₹71.80 प्रति शेयर है और 52 वीक लो ₹15.04 प्रति शेयर है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2024 11:32 IST

क्यों भागा स्टॉक?

भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों में से एक Cellecor Gadgets Limited  ने अपने स्मार्ट टीवी के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार करीना कपूर खान को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये उनकी विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य करीना की प्रतिष्ठित अपील और स्टाइलिश व्यक्तित्व का फायदा उठाते हुए तेजी से बढ़ते स्मार्ट टीवी बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है ताकि देशभर में उपभोक्ताओं के साथ ब्रांड के संबंध को और गहरा किया जा सके।

बिजनेस मॉडल

सेल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2010 में हुई, एक भारतीय कंपनी है जो अपने ब्रांड नाम के तहत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है। वे स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इयरफोन और विभिन्न एक्सेसरीज़ समेत कई उपकरणों के लिए सस्ते विकल्प देने का वादा कर करती है। सेल्कॉर इन उत्पादों के निर्माण को आउटसोर्स करता है और फिर 28 भारतीय राज्यों में 900 से अधिक डिस्ट्रिब्यूटर, 25,000 रिटेल विक्रेताओं और 1200 सर्विस सेंटर के नेटवर्क के जरिए से इन्हें वितरित करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में मजबूत उपस्थिति है।

रिजल्ट्स

छमाही परिणामों के मुताबिक कंपनी की नेट सेल्स 103 प्रतिशत बढ़कर ₹425.71 करोड़ हो गई, Profit before tax (PBT) 106 प्रतिशत बढ़कर ₹19.67 करोड़ हो गया और नेट प्रॉफिट 108.3 प्रतिशत बढ़कर ₹14.62 करोड़ हो गया। सालाना परिणामों (FY24) में कंपनी ने ₹500.45 करोड़ की नेट सेल्स ₹20.71 करोड़ का PBT और ₹16.09 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
