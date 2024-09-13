Tech Mahindra ने किया बड़ा ऐलान, हरे निशान में बंद हुआ शेयर

scorecardresearch
टेक महिंद्रा ने शुक्रवार को कंपनी से जुड़े एक पुनर्गठन योजना को शेयर बाजार के साथ साझा किया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसकी विदेश स्थित स्टेप-डाउन सब्सिडियरी के मर्जर को उसकी पेरेंट कंपनी और टेक महिंद्रा की सब्सिडियरी में शामिल करने की योजना को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, इस मर्जर को अभी कुछ अन्य मंजूरियां हासिल करना बाकी है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 13, 2024 15:38 IST
शुक्रवार के कारोबार में टेक महिंद्रा का स्टॉक बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन

शुक्रवार के कारोबार में टेक महिंद्रा का स्टॉक बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जहां प्रमुख इंडेक्स पिछले स्तरों के करीब बने हुए हैं, वहीं टेक महिंद्रा का स्टॉक 1% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।

Tech Mahindra (America) Inc कंपनी

शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सब्सिडियरी Zen3 Infosolutions (America) Inc के मर्जर की योजना को उसकी पेरेंट कंपनी Tech Mahindra (America) Inc के साथ बोर्ड द्वारा 13 सितंबर, शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई है। Tech Mahindra (America) Inc कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली मटीरियल सब्सिडियरी है।

मटीरियल सब्सिडियरी

मटीरियल सब्सिडियरी उस सब्सिडियरी को कहा जाता है जिसका कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में बड़ा योगदान होता है, जबकि स्टेप-डाउन सब्सिडियरी वह होती है जिसे किसी कंपनी की सब्सिडियरी द्वारा आगे गठित किया जाता है। इस मर्जर के लिए 1 अक्टूबर 2024 की तारीख तय की गई है।

Abhishek
Sep 13, 2024