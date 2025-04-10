TCS Dividend and Q4 Results 2025: हो गया बड़ा ऐलान! हर शेयर पर मिलेगा 3000% का मोटा डिविडेंड - DETAILS

TCS Dividend and Q4 Results 2025: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने आज अपने मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 25 के वित्तीय नतीजों के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड की घोषणा कर दी है। बोर्ड मेंबर्स ने वित्त वर्ष 25 के लिए 3000% का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

advertisement

TCS Dividend

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 3000% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देगी।

TCS Dividend Record Date

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में फिलहाल रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

TCS Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड और 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। वहीं अक्टूबर और जुलाई 2024 में कंपनी ने 10-10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने मई 2024 में 28 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था।

TCS Q4 Results

कंपनी ने आज बताया कि मार्च तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 12,434 करोड़ रुपये की तुलना में 1.68 प्रतिशत घटकर 12,224 करोड़ रुपये रहा। विश्लेषकों को उम्मीद थी कि TCS की बॉटम लाइन ग्रोथ स्थिर रहेगी।

आईटी फर्म ने कहा कि मार्च तिमाही के लिए उसकी कंसोलिडेटेड सेल्स पिछले साल की समान तिमाही के 61,237 करोड़ रुपये से 5.29 प्रतिशत बढ़कर 64,479 करोड़ रुपये रहा। यह सेल्स में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि के अनुरूप है, जिसकी विश्लेषकों को पहले उम्मीद थी।कांस्टेंट करेंसी (CC) के संदर्भ में रेवेन्यू 2.5 प्रतिशत रहा।

Q4 में कंपनी का नेट मार्जिन 19 प्रतिशत रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 24.3 प्रतिशत रहा। टीसीएस को मार्च तिमाही में 12.2 बिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला, जिसमें बुक-टू-बिल रेश्यो 1.6 गुना रहा।

TCS FY25 Results

वित्त वर्ष 2025 के लिए, TCS ने 2,55,324 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। कांस्टेंट करेंसी (CC) के संदर्भ में, रेवेन्यू 4.2% बढ़ा है। कंपनी ने बताया कि यह ग्रोथ मुख्य रूप से क्षेत्रीय बाजारों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है जिसमें साल-दर-साल 37.2% की मजबूत वृद्धि देखी गई है।