Newsशेयर बाज़ारTCS ने Dividend का किया एलान, जानिए रिकॉर्ड डेट कब?

IT सर्विस प्रमुख Tata Consultancy Services (TCS) ने 10 अक्टूबर यानि गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड का एलान कर दिया है। तो आइये जानते हैं डिविडेंड से लेकर रिकॉर्ड डेट के बारे में।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 10, 2024 16:31 IST
TCS DIVIDEND

IT सर्विस प्रमुख Tata Consultancy Services (TCS) ने 10 अक्टूबर यानि गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड का एलान कर दिया है। तो आइये जानते हैं डिविडेंड से लेकर रिकॉर्ड डेट के बारे में। 

TCS ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर ₹10 का दूसरा अंतरिम डिविडेंड का एलान कर दिया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए 18 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिविडेंड का 5 नवंबर को भुगतान किया जाएगा। TCS के शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन या एक दिन पहले एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे।

जब कोई कंपनी किसी विशेष तारीख को एक्स-डिविडेंड होती है, तो उसके स्टॉक में अगले डिविडेंड भुगतान की वैल्यू आगे कैरी नहीं होती है। एक्स-डिविडेंड दिन यह भी निर्धारित करता है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड पाने के योग्य हैं और कौन से नहीं हैं। डिविडेंड का एलान दूसरी तिमाही के परिणामों के साथ किया गया है।

गुरुवार को TCS के शेयर की चाल देखें तो NSE पर 0.59% गिरकर ₹4,227 पर बंद हुए हैं जबकि इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 11% की बढ़ोतरी दर्ज की है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
