Tata Steel के शेयरों ने दिया बड़ा ब्रेकआउट

टाटा स्टील का शेयर 152.50 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया। बीएसई पर कुल 20.82 लाख शेयरों का कारोबार हुआ।

New Delhi,UPDATED: Mar 7, 2024 12:29 IST
tata steel
tata steel

एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 167 रुपये से 177 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि "टाटा स्टील ने साप्ताहिक चार्ट पर 150 रुपये के आसपास के बहु-वर्षीय रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है। टाटा स्टील के शेयरों में तीन साल में 112% और पांच साल में 199% की बढ़ोतरी हुई है।स्टॉकबॉक्स के डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक अवधूत बागकर इस शेयर को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उनका मानना है कि इसके 185 रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। 

बीएसई पर कुल 20.82 लाख शेयरों का कारोबार हुआ।एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 167 रुपये से 177 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि “टाटा स्टील ने साप्ताहिक चार्ट पर 150 रुपये के आसपास के बहु-वर्षीय रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है। टाटा स्टील के शेयरों में तीन साल में 112% और पांच साल में 199% की बढ़ोतरी हुई है।स्टॉकबॉक्स के डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक अवधूत बागकर इस शेयर को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उनका मानना है कि इसके 185 रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

Read Also : https://bazaar.businesstoday.in/india/story/new-chapter-of-strengthening-rural-economy-what-efforts-are-being-made-921663-2024-03-06


Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
