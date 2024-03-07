Tata Steel के शेयरों ने दिया बड़ा ब्रेकआउट

टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर आज शुरुआती सौदों में 4% बढ़कर अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। इसके साथ ही ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने टाटा समूह के स्टॉक पर अपना लक्ष्य मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया। टाटा स्टील का शेयर 152.50 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया।

बीएसई पर कुल 20.82 लाख शेयरों का कारोबार हुआ।एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 167 रुपये से 177 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि “टाटा स्टील ने साप्ताहिक चार्ट पर 150 रुपये के आसपास के बहु-वर्षीय रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है। टाटा स्टील के शेयरों में तीन साल में 112% और पांच साल में 199% की बढ़ोतरी हुई है।स्टॉकबॉक्स के डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक अवधूत बागकर इस शेयर को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उनका मानना है कि इसके 185 रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

