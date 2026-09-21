त्योहारों से पहले सस्ती हुईं Triumph की दो बाइक्स! इतनी हुई कटौती, जानिए नई प्राइस लिस्ट

त्योहारी सीजन से पहले ऑटो कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच ट्रायम्फ ने अपनी दो मोटरसाइकिलों की कीमतों में कटौती कर दी है। कंपनी ने स्पीड 400 और ट्रैकर 400 को सस्ता कर दिया है। खास बात यह है कि दो महीने पहले ही कंपनी ने इन बाइक्स की कीमतें बढ़ाई थीं। अब एक बार फिर इनके दाम बदल दिए गए हैं।

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ट्रायम्फ ने इस साल अप्रैल में अपनी 350 सीसी रेंज लॉन्च की थी। इसके बाद जून से अब तक कंपनी तीसरी बार कीमतों में बदलाव कर चुकी है। आइए जानते हैं कि कीमतों में कटौती के बाद ये बाइक्स कितने रुपये में मिलेंगी।

स्पीड 400 और ट्रैकर 400 कितनी सस्ती हुईं?

ट्रायम्फ ने स्पीड 400 की कीमत में 6,000 रुपये की कटौती की है। पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 2.34 लाख रुपये हो गई है।

वहीं, ट्रैकर 400 की कीमत में 7,000 रुपये की कटौती की गई है। पहले यह बाइक 2.49 लाख रुपये में मिल रही थी। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 2.42 लाख रुपये हो गई है।

कंपनी ने अप्रैल में जब अपनी 350 सीसी रेंज लॉन्च की थी, तब स्पीड 400 की कीमत 2.32 लाख रुपये और ट्रैकर 400 की कीमत 2.46 लाख रुपये रखी थी। जुलाई में दोनों बाइक्स महंगी कर दी गई थीं। अब कंपनी ने इनके दाम दोबारा घटा दिए हैं।

Image Credit: AAJ TAK

इन चार बाइक्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

ट्रायम्फ ने अपनी दूसरी मोटरसाइकिलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। स्पीड टी4 (Speed T4) की एक्स-शोरूम कीमत 2.09 लाख रुपये है।

वहीं, स्क्रैम्बलर 400 एक्स (Scrambler 400 X) की कीमत 2.65 लाख रुपये, स्क्रैम्बलर 400 एक्स सी (Scrambler 400 XC) की कीमत 2.99 लाख रुपये और थ्रक्स्टन 400 (Thruxton 400) की कीमत 2.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम बनी हुई है।

कंपनी की 400 सीरीज में स्पीड टी4 सबसे सस्ती और स्क्रैम्बलर 400 एक्स सी सबसे महंगी मोटरसाइकिल है।

स्क्रैम्बलर 400 एक्स में मिले दो नए कलर ऑप्शन

ट्रायम्फ ने स्क्रैम्बलर 400 एक्स की कीमत तो नहीं घटाई है, लेकिन इसमें दो नए कलर ऑप्शन जरूर जोड़ दिए हैं। अब यह बाइक मैट प्यूटर ग्रे और मैट खाकी ग्रीन कलर में भी मिलेगी।

हालांकि, कंपनी ने इस बाइक के इंजन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत भी पहले की तरह 2.65 लाख रुपये ही रखी गई है।