Tata Power: इस शेयर पर आ गई बिग न्यूज़

Newsशेयर बाज़ारTata Power: इस शेयर पर आ गई बिग न्यूज़

टाटा पावर लिमिटेड (NSE: TATAPOWER), टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी, ने भूटान में 5,000 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए एक बड़ा करार किया है। यह करार ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) के साथ हुआ है, जो भूटान की ड्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी और देश की एकमात्र बिजली उत्पादन कंपनी है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 12:17 IST
भूटान में एशिया की सबसे बड़ी साझेदारी

टाटा पावर और डीजीपीसी के बीच यह समझौता एशिया में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी साझेदारी मानी जा रही है। इसके तहत, दोनों कंपनियां मिलकर 5,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेंगी।

इस परियोजना में शामिल हैं:

4,500 मेगावाट जलविद्युत परियोजना, जिसमें 1,125 मेगावाट की दोरजिलुंग जलविद्युत परियोजना भी शामिल है।
500 मेगावाट की सोलर परियोजना, जिसे टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा।

शेयर प्रदर्शन और निवेश पर रिटर्न

टाटा पावर का स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प साबित हुआ है।

पिछले 1 महीने में स्टॉक में 10.27% गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले 6 महीनों में इसमें 7.81% की गिरावट आई है।
1 साल में स्टॉक ने 56.11% का रिटर्न दिया है।
5 साल में स्टॉक ने 638.35% रिटर्न दिया है।
लॉन्ग टर्म निवेशकों को स्टॉक ने 3,892.16% रिटर्न दिया है।
YTD (Year to Date) के आधार पर स्टॉक ने 23.28% का रिटर्न दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 22, 2024