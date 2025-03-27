scorecardresearch
Tata Motors Share Price: ट्रंप के झटके के बाद टाटा स्टॉक ने लगाया गोता! एक्सपर्ट ने कहा अभी और गिरावट…

टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर (JLR) के माध्यम से यूएस में मौजूद है। स्टॉक का आज दिन का निचला स्तर 661.35 रुपये है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट टारगेट प्राइस।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 27, 2025 10:35 IST

Tata Motors Share Price: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयातित सभी कारों पर स्थायी 25 प्रतिशत के टैरिफ की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स के शेयर ने आज स्टॉक एक्सचेंज पर गोता लगाया है। स्टॉक 5% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का आज दिन का निचला स्तर 661.35 रुपये है। 

दरअसल ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ 2 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा और चूंकि  टाटा मोटर्स का एक बड़ा कारोबार अमेरिका से आता है इसलिए स्टॉक में आज यह गिरावट दर्ज की जा रही है। टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर (JLR) के माध्यम से यूएस में मौजूद है। टाटा मोटर्स ने साल 2008 में JLR का अधिग्रहण किया था। 

BT Bazaar को Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Tata Motors Share Price

सुबह 10:06 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 5.36% या 37.95 रुपये गिरकर 670 रुपये पर कारोबार कर रहा था। खबर लिखे जाने तक कंपनी का मार्केट कैप 2,46,823.74 करोड़ रुपये था। BSE पर उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक सुबह 10:09 बजे तक 6,05,440 शेयरों का कारोबार हुआ था।

अन्य ऑटो स्टॉक्स में भी गिरावट

टाटा मोटर्स के अलावा Samvardhana Motherson, Ashok Leyland, MRF सहित अन्य और ऑटो स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। 

Tata Motors Share Price Target

Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि टाटा मोटर्स अभी ₹659 के महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के आसपास कारोबार कर रहा है और मजबूती से बना हुआ है। 

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर एक ब्रेक और आता है और शेयर ₹650 से नीचे बंद होता है तो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर मंदी की ओर बढ़ सकता है, जिससे आगे और गिरावट आ सकती है। 

हालांकि, अगर स्टॉक ₹650-₹659 के जोन में बना रहता है, तो आने वाले कारोबारी सत्रों में ₹771 की ओर एक मजबूत उछाल-बाउंसबैक रैली की संभावना है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 27, 2025