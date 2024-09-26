Tata Motors पर आ गई ब्रोकरेज की रिपोर्ट, ये दिया है टारगेट



टाटा मोटर्स को लेकर आम निवेशकों के मन में कई सवाल है। काफी लोगों को लगता है कि क्या इस स्टॉक में और अपसाइड आएगा। टाटा मोटर्स पर यश सिक्योरिटीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। आज के कारोबारी सत्र से पहले यस सिक्योरिटीज के एनानलिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इन स्टॉक के बारे में क्या कहा है:

अल्ट्राटेक सीमेंट | खरीदें | टारगेट प्राइस: 12,500 रुपये | स्टॉप लॉस: 11,300 रुपये

अल्ट्राटेक ने जुलाई 2024 में शिखर दर्ज किया, उसके बाद यह अप्रैल 2024 के निचले स्तर से जुलाई 2024 के उच्च स्तर तक पिछली रैली के 38.2 प्रतिशत पर वापस आ गया। वीकली चार्ट पर ये स्टॉक एक उलट चाल का संकेत देता है। RSI लगातार 60 के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर रहकर तेजी की बात की और इशारा कर रहा है। 11,300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 12,500 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदें।

रिलायंस इंडस्ट्रीज | सावधानी | प्रतिरोध: 3,080 रुपये | समर्थन: 2,890 रुपये

डेली चार्ट पर, इसे 3,050-3,080 रुपये की रेंज में महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का बार-बार बनना बाजार की अनिर्णयता को दर्शाता है। इसके विपरीत, 200-दिवसीय एसएमए के पास 2,890 रुपये के स्तर के आसपास एक मजबूत समर्थन आधार बना है। इसलिए, स्पष्ट ब्रेकआउट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

टाटा मोटर्स | खरीदें | टारगेट प्राइस: 1,020 रुपये | स्टॉप लॉस: 930 रुपये

टाटा मोटर्स ने 1,142 रुपये से 949 रुपये के स्तर तक धीरे-धीरे गिरावट का अनुभव किया है, जहां यह डेली चार्ट पर ऐतिहासिक चार्ट पैटर्न के अनुसार नीचे की ओर और समेकित होता हुआ प्रतीत होता है। यह क्षेत्र एक मजबूत समर्थन आधार के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड ज़ोन को टेस्ट करने के बाद RSI चढ़ रहा है, जो इसके निचले स्तरों से पुलबैक मूव की संभावना का संकेत देता है।

