Tata Communications Q2 Results | कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी

Tata Communications Ltd ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने नेट प्रॉफिट ₹227.2 करोड़ दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 18, 2024 17:56 IST

Tata Communications Ltd ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने नेट प्रॉफिट ₹227.2 करोड़ दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। 

टाटा कम्युनिकेशंस का नेट प्रॉफिट

पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में, टाटा कम्युनिकेशंस ने ₹220.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी का रेवेन्यू से ऑपरेशन 18.4% बढ़कर ₹5,767 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समानअवधि में ₹4,872.5 करोड़ था। ऑपरेटिंग स्तर पर, EBITDA इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में ₹1,117 करोड़ तक 10% बढ़ गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह ₹1,015.3 करोड़ था। इस तिमाही में EBITDA मार्जिन 19.4% रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में यह 21% था। EBITDA का मतलब earnings before interest, tax, depreciation और amortisation है।

Tata Communications ने डेटा रेवेन्यू में 21% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹4,834 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का डिजिटल पोर्टफोलियो सालाना 52.4% बढ़ा और इसके कुल डेटा रेवेन्यू का 46% योगदान दिया है।

टाटा कम्युनिकेशंस के MD और CEO एएस लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि हमें रेवेन्यू और EBITDA में मजबूत सालाना बढ़ोतरी की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है। हमारा ऑर्डर बुक कुछ प्रमुख रणनीतिक जीत के साथ बढ़ा है। हमारे डिजिटल फैब्रिक (नेटवर्क, क्लाउड और सुरक्षा, इंटरैक्शन और IoT) को एंटरप्राइस के जरिए अपनाने से हमारे भविष्य की वृद्धि के प्रति उत्साह बढ़ता है।

 Tata Communications Ltd के शेयर, पिछले एक महीने में 10 प्रतिशत टूट चुके हैं। वहीं 6 महीने में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। गुरुवार को टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹1,814.95 पर बंद हुआ है, जो ₹105.90, या 5.51% की गिरावट है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Oct 17, 2024