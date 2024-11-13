Swiggy IPO: Swiggy के कर्मचारी एक झटके में बन जाएंगे करोड़पति

Swiggy आज अपने सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। BSE और NSE पर 10 बजे सूचीबद्ध होते ही लगभग 500 कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपये मिलेंगे। करीब 5,000 कर्मचारियों में कुल 9,000 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा, जिससे उन्हें सेवा और कंपनी के विकास में योगदान का इनाम मिलेगा।

advertisement

हालांकि, विश्लेषकों ने Swiggy के IPO को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम मामूली है, केवल 1 रुपये का, जो IPO को लेकर कुछ ठंडे उत्साह को दर्शाता है। Swastika Investmart की शिवानी न्याती के अनुसार, कंपनी के घाटे और वर्तमान बाजार अस्थिरता के कारण सावधानी बरतना उचित होगा।

Swiggy के इस कदम को Flipkart जैसी अन्य कंपनियों की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा संपत्ति-सृजन मौका माना जा रहा है। IPO की सफलता से भारत के फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर में Swiggy की स्थिति का संकेत मिलेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

