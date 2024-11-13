scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSwiggy IPO: Swiggy के कर्मचारी एक झटके में बन जाएंगे करोड़पति

Swiggy IPO: Swiggy के कर्मचारी एक झटके में बन जाएंगे करोड़पति

Swiggy आज अपने सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। BSE और NSE पर 10 बजे सूचीबद्ध होते ही लगभग 500 कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपये मिलेंगे। करीब 5,000 कर्मचारियों में कुल 9,000 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा, जिससे उन्हें सेवा और कंपनी के विकास में योगदान का इनाम मिलेगा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2024 09:11 IST
Swiggy IPO: Swiggy के कर्मचारी एक झटके में बन जाएंगे करोड़पति
Swiggy IPO: Swiggy के कर्मचारी एक झटके में बन जाएंगे करोड़पति

Swiggy आज अपने सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। BSE और NSE पर 10 बजे सूचीबद्ध होते ही लगभग 500 कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपये मिलेंगे। करीब 5,000 कर्मचारियों में कुल 9,000 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा, जिससे उन्हें सेवा और कंपनी के विकास में योगदान का इनाम मिलेगा।

advertisement

हालांकि, विश्लेषकों ने Swiggy के IPO को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम मामूली है, केवल 1 रुपये का, जो IPO को लेकर कुछ ठंडे उत्साह को दर्शाता है। Swastika Investmart की शिवानी न्याती के अनुसार, कंपनी के घाटे और वर्तमान बाजार अस्थिरता के कारण सावधानी बरतना उचित होगा।

Swiggy के इस कदम को Flipkart जैसी अन्य कंपनियों की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा संपत्ति-सृजन मौका माना जा रहा है। IPO की सफलता से भारत के फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर में Swiggy की स्थिति का संकेत मिलेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 13, 2024