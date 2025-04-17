scorecardresearch
Swaraj Engines Dividend Record Date: सामने आई बड़ी डेट! हर शेयर पर मिलेगा 104.50 रुपये का डिविडेंड

कंपनी ने कल यानी 16 अप्रैल को Q4 नतीजों के साथ-साथ 1045% के डिविडेंड का ऐलान किया था। अब आज कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 17, 2025 16:04 IST

Swaraj Engines Dividend Record Date: महिंद्रा ग्रुप की कंपनी Swaraj Engines ने आज डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कल यानी 16 अप्रैल को Q4 नतीजों के साथ-साथ 1045% के डिविडेंड का ऐलान किया था। अब आज कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। 

आज कंपनी का शेयर 1.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। Swaraj Engines में महिंद्रा एंड महिंद्रा की 52.1% हिस्सेदारी है।

Swaraj Engines Dividend 

कंपनी ने बुधवार 16 अप्रैल को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि शेयरधारकों को हर शेयर पर 104.50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। 

Swaraj Engines Dividend Record Date

कंपनी ने आज बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में शुक्रवार 27 जून 2025 का दिन तय किया गया है।

Swaraj Engines Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट मंगलवार 15 जुलाई के बाद करेगी। 

Swaraj Engines Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 95 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 92 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 80 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2021 में 50 रुपये का डिविडेंड और 19 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। 

Swaraj Engines Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.60% या 67.10 रुपये गिरकर 4124 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.23% या 51.60 रुपये टूटकर 4,133.20 रुपये पर बंद हुआ। 

Swaraj Engines Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 70 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 188 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 335 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 17, 2025