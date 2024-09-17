scorecardresearch
Suzlon & Tata Power Share: इस ब्रोकरेज ने दिया ये टारगेट?

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 17, 2024 08:08 IST
Shares of Suzlon Energy are trading above their 5 day, 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages. This implies the stock has been in bullish zone in all time periods. 
आज के सत्र में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने मंगलवार के ट्रेडिंग सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:

सुजलॉन एनर्जी 
खरीदें 
टारगेट प्राइस: 90 रुपये 
स्टॉप लॉस: 71 रुपये

सुजलॉन के स्टॉक चार्ट में दैनिक पैमाने पर आशाजनक संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो मजबूत ऊपर की ओर गति का संकेत देते हैं। हालांकि, सावधानी बरतने की बात है क्योंकि स्टॉक वर्तमान में अपने 21, 50, 100 और 200 DMA से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, तत्काल Support Zone 78-77 रुपये के बीच पहचाना जाता है, जो लंबी स्थिति लेने वालों के लिए एक ठोस प्रवेश बिंदु के रूप में काम कर सकता है। 

टाटा स्टील 
खरीदें 
टारगेट प्राइस: 165 रुपये 
 स्टॉप लॉस: 147.5 रुपये

टाटा स्टील के चार्ट में डाउनट्रेंड से  उलटफेर का संकेत है। इन संकेतों को देखते हुए, 152-155 रुपये की कीमत सीमा में एक लंबी स्थिति की सिफारिश की जाती है, जिसमें 165 रुपये का अपसाइड लक्ष्य है। जोखिम को प्रबंधित करने के लिए, 147.5 रुपये पर स्टॉप-लॉस सेट करना उचित है।

बजाज फाइनेंस 
बचें 
समर्थन
7,200 रुपये

बजाज फाइनेंस के डेली चार्ट पर एक मंदी का घेराव पैटर्न बनाया, एक मजबूत उलट संकेत है। इसके अतिरिक्त, दैनिक RSI पर एक मंदी का विचलन है, जहां RSI में गिरावट शुरू हो जाती है, जबकि कीमत में वृद्धि जारी रहती है।बजाज फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना समझदारी है जब तक कि 7,200 रुपये का महत्वपूर्ण समर्थन स्तर परीक्षण न हो जाए और स्थिर न हो जाए, क्योंकि इस स्तर से नीचे का ब्रेक आगे की गिरावट का संकेत दे सकता है।

(किसी भी नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे कोई भी फैसला अपने एडवाइजर की सलाह से लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 17, 2024