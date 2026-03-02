Yamaha XSR155 का नया मेटैलिक ब्लैक अवतार लॉन्च! दमदार लुक और प्रीमियम फीचर्स से बढ़ी दीवानगी - चेक करें प्राइस

Yamaha XSR155 New Colour: इंडिया यामाहा मोटर ने प्रीमियम बाइक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए XSR155 का नया 'मेटैलिक ब्लैक' शेड बाजार में उतार दिया है। दिल्ली में इस नए वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,58,990 रुपये तय की गई है।

कंपनी का यह कदम उन राइडर्स को ध्यान में रखकर उठाया गया है जो मॉडर्न-रेट्रो सेगमेंट में प्रीमियम लुक वाली मोटरसाइकिल की तलाश में हैं। इस नए कलर के साथ यामाहा अपनी इस मशहूर मशीन को एक फ्रेश विजुअल अपील देने की कोशिश कर रही है।

प्रीमियम लुक और डिजाइन में बदलाव

नया मेटैलिक ब्लैक फिनिश XSR155 को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और डार्क लुक देता है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका कंट्रास्ट है; गहरे काले रंग की बॉडी के साथ सुनहरे रंग के अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स इसे बेहद खास बनाते हैं। यह गोल्डन सस्पेंशन बाइक के मस्कुलर फ्यूल टैंक और पुराने जमाने से प्रेरित छोटी-छोटी बारीकियों को और उभारता है।

पिछले साल लॉन्च हुई थी बाइक

पिछले साल नवंबर में भारत में लॉन्च हुई इस बाइक ने अपने क्लासिक स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर शौकीनों के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली है। अब कंपनी ग्राहकों की डिमांड पर इसके 'ब्लैक्ड-आउट' वर्जन के जरिए एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है।

इंजन और परफॉर्मेंस का तालमेल

मैकेनिकल मोर्चे पर बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 155cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन मिलता है, जो वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन (VVA) तकनीक से लैस है। यह इंजन 10,000 आरपीएम पर 18.4bhp की पावर और 7,500 आरपीएम पर 14.1Nm का टॉर्क पैदा करता है।

स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ आता है। यह सेटअप न केवल गियर बदलने को आसान बनाता है बल्कि क्लच पर उंगलियों के दबाव को भी कम करता है, जिससे शहर की ट्रैफिक में बाइक चलाना काफी आरामदायक हो जाता है।

सुरक्षा और स्थिरता पर जोर

यामाहा ने इस बाइक को अपने सिग्नेचर डेल्टाबॉक्स फ्रेम पर तैयार किया है। बेहतर हैंडलिंग के लिए इसमें एल्युमीनियम स्विंगआर्म और लिंक्ड-टाइप मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन का इस्तेमाल हुआ है।

सुरक्षा के लिहाज से इसमें डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार में भी राइडर को भरोसा देते हैं। 17-इंच के पहियों और अपडेटेड सस्पेंशन के साथ यह बाइक भारतीय सड़कों पर बेहतर स्थिरता प्रदान करती है। इस नए वेरिएंट के जरिए यामाहा ने बिना परफॉर्मेंस से समझौता किए ग्राहकों को एक नया और शानदार विकल्प दे दिया है।