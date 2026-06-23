सुजलॉन में नई खरीदारी से बचें! एक्सपर्ट ने पुराने निवेशकों के लिए बताया अगला टारगेट

Suzlon Share Price: शेयर बाजार में मंगलवार को जारी गिरावट के बीच अगर आप भी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर काफी काम की है।

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में एक दर्शक का सीनियर एंकर साक्षी बत्रा ने सवाल पूछा कि उन्होंने 3,500 सुजलॉन शेयर 58 रुपये के भाव पर खरीदें है और क्या वो अगले 6 महीने के लिए इसे HOLD कर सकते हैं?

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इस सवाला का जवाब देते हुए PHD Capital के प्रदीप हल्दर ने कहा कि जिन निवेशकों के पास पहले से यह शेयर है, उनके लिए अभी Hold की रणनीति सही रहेगी। हालांकि, मौजूदा स्तरों पर नई खरीदारी को लेकर उन्होंने सतर्क रहने की सलाह दी है।

एक्सपर्ट के अनुसार, सुजलॉन शॉर्ट टर्म में 54-53 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है। इसके बाद शेयर दोबारा मजबूती दिखा सकता है।

Suzlon Share Price

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 1.15% या 0.68 रुपये गिरकर 58.63 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Suzlon Share Price Target

एक्सपर्ट ने कहा कि जो निवेशक पहले से शेयर में हैं, उनके लिए 46 रुपये का स्टॉप लॉस है। वहीं, पहला टारगेट 64 रुपये रखा गया है और इसके बाद शेयर में 69-70 रुपये तक की तेजी की संभावना भी जताई गई है।

उन्होंने कहा, “फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए।” इस टिप्पणी से साफ है कि वह मौजूदा निवेशकों और नए निवेशकों के लिए अलग रणनीति की बात कर रहे हैं।

क्यों अब भी रडार पर है Suzlon?

एक्सपर्ट ने याद दिलाया कि सुजलॉन ने पहले 38-39 रुपये के दायरे में मजबूत आधार बनाया था और वहीं से शेयर में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिली। उनके अनुसार, यह तकनीकी मजबूती अभी भी बरकरार है, भले ही बीच-बीच में करेक्शन देखने को मिले।