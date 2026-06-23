scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगमुंबई पहुंचा मानसून! तपती गर्मी से मिलेगी राहत; जानें अन्य राज्यों में कब देगा दस्तक

मुंबई पहुंचा मानसून! तपती गर्मी से मिलेगी राहत; जानें अन्य राज्यों में कब देगा दस्तक

मुंबई में आखिरकार मानसून पहुंच गया है और IMD ने बड़ा अपडेट जारी किया है। इसके साथ ही कई अन्य राज्यों को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। जानिए अगले कुछ दिनों में किन इलाकों में मानसून दस्तक देगा और मौसम का ताजा हाल क्या कहता है। पढ़ें पूरी खबर।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 23, 2026 14:54 IST
AI Generated Image

In Short

  • आज से मुंबई में मानसून की एंट्री हो गई है।
  • कई राज्यों के नए इलाकों तक भी मानसून पहुंच चुका है।
  • अगले कुछ दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी मानसून पहुंचने की उम्मीद है।

भारत मौसम विभाग (IMD) ने 23 जून को मुंबई में मानसून पहुंचने की जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, साउथ-वेस्ट मानसून अब मुंबई पहुंच चुका है। इसके साथ ही मुंबई में मानसून की शुरुआत हो गई है।

 इन राज्यों के और हिस्सों तक भी पहुंचा मानसून

advertisement

IMD के अनुसार, मानसून अब मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों, जिनमें मुंबई भी शामिल है, तेलंगाना के बाकी हिस्सों और ओडिशा तक भी मानसून पहुंच गया है।

IMD ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में भी साउथ-वेस्ट मानसून पहुंच गया है। यानी देश के कई हिस्सों में अब मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है।

अगले 2 से 3 दिनों में इन इलाकों तक पहुंचेगा मानसून

IMD का कहना है कि फिलहाल मौसम मानसून के आगे बढ़ने के लिए ठीक बना हुआ है। इसी वजह से अगले 2 से 3 दिनों में साउथ-वेस्ट मानसून नॉर्थ अरेबियन सी के कुछ हिस्सों, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है।

IMD के मुताबिक, अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो मानसून तय समय पर इन इलाकों तक पहुंच जाएगा।

इसके बाद इन राज्यों की बारी

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में भी मानसून पहुंच सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मानसून आने की संभावना है।

यानी आने वाले कुछ दिनों में देश के और हिस्सों में भी मानसून फैलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग रख रहा है नजर

IMD के मुताबिक, फिलहाल मौसम मानसून के आगे बढ़ने के लिए ठीक बना हुआ है। इसलिए विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में साउथ-वेस्ट मानसून धीरे-धीरे और आगे बढ़ेगा और कई नए इलाकों तक पहुंच जाएगा।

फिलहाल IMD लगातार मानसून की चाल पर नजर रख रहा है और आगे की स्थिति पर भी ध्यान दे रहा है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 23, 2026