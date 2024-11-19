Suzlon Share के शेयर 5% अपर सर्किट पर, आया बड़ा अपडेट

सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज ₹60 का स्तर पार करते हुए लगातार तीसरे सत्र में 5% के अपर सर्किट पर बंद हुए। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने हाल ही में निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न दिया है। मौजूदा सत्र में बीएसई पर शेयर ₹62.37 के इंट्रा-डे उच्च स्तर तक पहुंचे। कंपनी का मार्केट कैप ₹85,111 करोड़ तक बढ़ गया।

स्टॉक ने 12 सितंबर 2024 को ₹86.04 का 52-सप्ताह का उच्च स्तर और 21 दिसंबर 2023 को ₹33.83 का निम्न स्तर छुआ।

वर्तमान में शेयर अपने 10-दिन, 20-दिन, 50-दिन, और 100-दिन मूविंग एवरेज से नीचे लेकिन 200-दिन मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है।

विश्लेषकों की राय:

Geojit:

रेटिंग: खरीदें

लक्ष्य मूल्य: ₹68

कंपनी की ROE 2027 तक 25% बढ़ने की संभावना। नए ऑर्डर और हालिया अधिग्रहण इसके ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं।

वैशाली पारेख (PL Capital):

लक्ष्य मूल्य: ₹70-₹75

RSI के आकर्षक स्तर और 200-DMA के ऊपर ब्रेकआउट के कारण शेयर में तेजी की संभावना।

Mandar Bhojane (Choice Broking):

अगर शेयर ₹53.45 के सपोर्ट स्तर से ऊपर रहता है, तो यह ₹66 और ₹70 तक पहुंच सकता है।

निवेशकों को ₹53 पर स्टॉप लॉस रखते हुए खरीदारी की सलाह।



डिक्लेमर- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है,वित्तीय सलाहकार की राय के बाद निवेश करें