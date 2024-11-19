scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Share के शेयर 5% अपर सर्किट पर, आया बड़ा अपडेट

Suzlon Share के शेयर 5% अपर सर्किट पर, आया बड़ा अपडेट

अगर शेयर ₹53.45 के सपोर्ट स्तर से ऊपर रहता है, तो यह ₹66 और ₹70 तक पहुंच सकता है। निवेशकों को ₹53 पर स्टॉप लॉस रखते हुए खरीदारी की सलाह।

Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 19, 2024 13:20 IST
Shares of Suzlon Energy are trading lower than their 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day but higher than the 200 day moving averages. 

सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज ₹60 का स्तर पार करते हुए लगातार तीसरे सत्र में 5% के अपर सर्किट पर बंद हुए। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने हाल ही में निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न दिया है। मौजूदा सत्र में बीएसई पर शेयर ₹62.37 के इंट्रा-डे उच्च स्तर तक पहुंचे। कंपनी का मार्केट कैप ₹85,111 करोड़ तक बढ़ गया।

स्टॉक ने 12 सितंबर 2024 को ₹86.04 का 52-सप्ताह का उच्च स्तर और 21 दिसंबर 2023 को ₹33.83 का निम्न स्तर छुआ।
वर्तमान में शेयर अपने 10-दिन, 20-दिन, 50-दिन, और 100-दिन मूविंग एवरेज से नीचे लेकिन 200-दिन मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है।

विश्लेषकों की राय:
Geojit:

रेटिंग: खरीदें
लक्ष्य मूल्य: ₹68
कंपनी की ROE 2027 तक 25% बढ़ने की संभावना। नए ऑर्डर और हालिया अधिग्रहण इसके ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं।

वैशाली पारेख (PL Capital):

लक्ष्य मूल्य: ₹70-₹75
RSI के आकर्षक स्तर और 200-DMA के ऊपर ब्रेकआउट के कारण शेयर में तेजी की संभावना।

Mandar Bhojane (Choice Broking):

अगर शेयर ₹53.45 के सपोर्ट स्तर से ऊपर रहता है, तो यह ₹66 और ₹70 तक पहुंच सकता है।
निवेशकों को ₹53 पर स्टॉप लॉस रखते हुए खरीदारी की सलाह।


डिक्लेमर- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है,वित्तीय सलाहकार की राय के बाद निवेश करें

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 19, 2024