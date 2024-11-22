Suzlon पर आया बड़ा टारगेट, ब्रोकरेज ने कह दी बड़ी बात

सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन ब्रोकरेज ने इस पर नए टारगेट दिए हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुजलॉन एनर्जी के लिए "खरीदें" (Buy) की सिफारिश की है और इसके लिए 68 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है।

रिजल्ट्स

advertisement

वित्तीय वर्ष 2023 (FY23) में, सुजलॉन ने दूसरी तिमाही (Q2) में 256 मेगावॉट WTGs की आपूर्ति की, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक Q2 डिलीवरी है। इसने कंपनी के समेकित राजस्व (Consolidated Revenues) में साल-दर-साल 48% की वृद्धि दर्ज करने में मदद की।

सुजलॉन एनर्जी की भविष्य की संभावनाएं: Geojit की रिपोर्ट

Geojit Financial Services ने अपनी हालिया रिपोर्ट में सुजलॉन एनर्जी की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2027 (FY24-27E) के दौरान विंड टर्बाइन जनरेटर (WTG) की डिलीवरी में 67% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज हो सकती है। यह प्रबंधन द्वारा भारत में विंड इंस्टॉलेशन के लिए घोषित लक्ष्यों पर आधारित है।

हालांकि, कार्यान्वयन से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, Geojit ने FY24-27E के लिए प्रति शेयर आय (EPS) में 61% CAGR की वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, FY27E तक रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) के 25% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कंपनी के विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। Geojit ने इसे सुजलॉन की "विकासशील कहानी" करार दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

