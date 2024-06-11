103.95 मेगावाट के ऑर्डर पर Suzlon Energy के शेयरों में 4% की तेजी

मंगलवार के कारोबार में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में 4% की तेजी आई, क्योंकि अक्षय ऊर्जा संक्रमण कंपनी ने कहा कि उसे AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन से 33 पवन टर्बाइनों की आपूर्ति के लिए 103.95 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट है। सुजलॉन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि यह परियोजना राजस्थान के फतेहगढ़ जिले में क्लाइंट की साइट पर स्थित है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 103.95 मेगावाट है।

advertisement

Also Read: Paytm के शेयरों में 10% का उछाल

BSE पर शेयर

इस खबर के बाद बीएसई पर शेयर 4.09% बढ़कर 49.29 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। "यह ऑर्डर कंपनी के 3 मेगावाट उत्पाद श्रृंखला से 3.15 मेगावाट, एस144-140 मीटर टर्बाइनों के लिए है। समझौते के हिस्से के रूप में, सुजलॉन पवन टर्बाइनों (उपकरण आपूर्ति) की आपूर्ति करेगा और स्थापना और कमीशनिंग सहित परियोजना को क्रियान्वित करेगा। सुजलॉन कमीशनिंग के बाद व्यापक संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करेगा," उसने कहा।

Also Watch: ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में फिर आई तेजी, स्टॉक 5% भागा

एएमपीआईएन एनर्जी ट्रांजिशन

सुजलॉन समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी चलसानी ने कहा कि AMPIN Energy Transition ने राजस्थान में महत्वपूर्ण परियोजना के लिए उनकी कंपनी में अपना विश्वास दोहराया है।"मुझे खुशी है कि एएमपीआईएन एनर्जी ट्रांजिशन ने राजस्थान में इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए हम पर अपना विश्वास फिर से जताया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सुजलॉन की तकनीक, संपूर्ण समाधान और सेवाएं हमारे ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं।"

सभी कानूनी और वित्तीय खुलासों का पूरी तरह से अनुपालन

सुजलॉन एनर्जी के स्वतंत्र निदेशक मार्क डेसेडेलर ने हाल ही में कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों पर चिंताओं के बीच इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र निदेशक ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी के प्रशासन मानक उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, जिनमें संचार में खुलेपन और पारदर्शिता की उनकी अपेक्षा का अभाव शामिल है। सुजलॉन एनर्जी के CEO ने स्पष्ट किया कि उठाए गए मुद्दे हल्के और प्रक्रिया-उन्मुख थे, जिन्हें उचित समय पर लागू किया जाएगा। प्रबंधन ने दोहराया कि नियमों के अनुसार सभी कानूनी और वित्तीय खुलासों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है।