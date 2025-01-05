कल से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy) के शेयर फोकस में रहने वाले हैं। दरअसल, कंपनी ने बताया कि उसे आयकर विभाग (Income Tax Department) की तरफ से नोटिस मिला है। अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिड कंपनियों को कोई नोटिस मिलता है तो उसका असर कंपनी के शेयर पर पड़ता है।

कंपनी को क्यों मिला नोटिस?

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद आयकर विभाग ने 1.01 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। यह नोटिस फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में पीएफ य ईएसआई में कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन में देरी के कारण आया है। हालांकि, कंपनी इस नोटिस के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फैसला उसके पक्ष में आएगा।

पहले भी आया था नोटिस

सुजलॉन एनर्जी को पहले भी आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आया, जिसमें कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई थी। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में इस पेनल्टी को माफ कर दिया। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 260.35 करोड़ रुपये की पेनल्टी को माफ कर दिया। यह ITAT फैसले के बाद लिया गया है। यह पेनल्टी साल के सितंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट से ज्यादा था।

कैसा है शेयर का परफॉर्मेंस

पिछले कुछ महीनों से सुजलॉन के शेयर (Suzlon Energy Share Performance) फोकस में हैं। कंपनी के शेयर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बीते एक महीने में कंपनी के शेयर में 5 फीसदी से गिरावट आई। एक साल में कंपनी के शेयर ने 63 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट के अनुसार सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Suzlon Energy Market Capitalisation) 84,558.85 करोड़ रुपये है।

पिछले सप्ताह शुक्रवार को कंपनी के शेयर (Suzlon Energy Share Price) 1.54 प्रतिशत गिरकर 61.96 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।