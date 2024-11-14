scorecardresearch
Suzlon Energy Share में अपर सर्किट लगते ही आया नया टारगेट!

वोलेटाइल मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। आखिरकार रिटेल निवेशकों के पसंदीदा शेयर Suzlon Energy Ltd में गिरावट का सिलसिला थम गया है और बंपर तेजी लौटी है। ऐसे में समझते हैं कि शेयर की चाल आगे कैसी रह सकती है?

Harsh Verma
Nov 14, 2024
Suzlon Energy shares

गुरुवार के सत्र में शेयर में जारी गिरावट थम गई। कल के बंद भाव 54.03 रुपये से शेयर में सीधा 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया और स्टॉक का भाव 56.73 रुपये पर पहुंच गया। इसका मतलब बिना किसी बड़े मूवमेंट के शेयर में ट्रेडिंग की शुरुआत हुई. इसके बाद धीरे-धीरे तेजी आती रही और फिर अपर सर्किट लग गया।

इसके साथ ही शेयर में भारी वॉल्यूम देखने को मिला है। करीब 50,375,662 शेयरों का कारोबार हो चुका था. शेयर 56.73 रुपये के अपर सर्किट पर लॉक हो गया था. आपको बता दें कि जब शेयर को सिर्फ और सिर्फ खरीदने वाले होते है तब शेयर में एक तय समय के बाद ट्रेडिंग रोक दी जाती है।

Invest4edu के को-फाउंडर और रिसर्च एवं इन्वेस्टमेंट्स अदित्य अग्रवाल का कहना है कि शेयर में खरीदारी या एवरेजिंग के लिए जल्दबाजी मत करें। हो सकता है कि शेयर जब स्टॉक थोड़ा स्थिर हो जाए और फिर उछाल दिखाई दे, तब खरीदारी करना अच्छा विचार हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि 100 रुपये का टार्गेट जल्द नहीं देख सकते हैं, हमारा टार्गेट 80-85 रुपये प्रति शेयर के आसपास रहेगा। 

आय के हिसाब से रेन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूएशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q2 FY25) की दूसरी तिमाही में अपने कंसो नेट प्रॉफिट में 95.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सितंबर 2024 तक, प्रमोटर्स के पास कंपनी में 13.25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो पिछले तिमाही में 13.27 प्रतिशत से थोड़ी कम है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 14, 2024