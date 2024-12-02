scorecardresearch
Suraksha Diagnostics IPO: चेक करें लेटेस्ट GMP, निवेश करने पर बनेगा पैसा?

Suraksha Diagnostics Limited का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) पिछले शुक्रवार को भारतीय प्राइमरी मार्केट में आ गया। यह IPO 3 दिसंबर, 2024 तक खुला रहेगा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 12:35 IST
Suraksha Diagnostics Limited का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) पिछले शुक्रवार को भारतीय प्राइमरी मार्केट में आ गया। यह IPO 3 दिसंबर, 2024 तक खुला रहेगा। इस मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी के IPO का प्राइस बैंड ₹420 से ₹441 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। कंपनी का लक्ष्य इस प्रारंभिक प्रस्ताव से ₹846.25 करोड़ जुटाने का है, जो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का IPO का साइज ₹846.25 करोड़ है, लेकिन एक भी रुपया कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सारा पैसा  प्रमोटरों के पास जाएगा, जो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

इस बीच कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, बुक बिल्ड इश्यू को बिडिंग के पहले दिन पर ठंडी प्रतिक्रिया मिली। इस IPO की सब्सक्रिप्शन स्थिति के अनुसार, इस सार्वजनिक प्रस्ताव को 11 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है।

IPO GMP
शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के शेयर आज के ग्रे मार्केट में न तो प्रीमियम पर और न ही डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए, सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के शेयर आज ग्रे मार्केट में पार मूल्य पर ट्रेड कर रहे हैं।

निवेश करें या नहीं?

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने इस IPO को 'अवॉइड' टैग देते हुए कहा है कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को देखकर उत्साहजनक नहीं लगता। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारी नुकसान हुआ और FY24 में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि, सार्वजनिक प्रस्ताव का वैल्यूएशन निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है।

वहीं आनंद राठी ने भी इस IPO को 'अवॉइड' करने की सलाह दी है।

कंपनी ने ₹846.25 करोड़ के इस IPO के लिए ₹420 से ₹441 प्रति शेयर की प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में 34 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाद में एक से ज्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। IPO के अलॉटमेंट 4 दिसंबर 2024 को घोषित किया जाएगा,और कंपनी के शेयर 6 दिसंबर 2024 को BSE और NSE पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

सुरक्षा डायग्नोस्टिक की स्थापना 2005 में हुई थी और यह पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी परीक्षण और मेडिकल कंसल्टेंसी सेवाएं देती है। कंपनी के पास एक सेंट्रल लेबोरेटरी है, जिसमें 8 सैटेलाइट लेबोरेटरीज और 215 ग्राहक टचप्वाइंट्स हैं, जिसमें 49 डायग्नोस्टिक सेंटर और 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर शामिल हैं, जो जून 30, 2024 तक पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में स्थित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024 में, सुरक्षा डायग्नोस्टिक का रेवेन्यू ₹219 करोड़ तक बढ़ा है, जो पिछले वर्ष ₹190 करोड़ थी। इस दौरान, कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹23 करोड़ तक बढ़ा। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, Nuvama वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि Kfin Technologies लिमिटेड रजिस्ट्रार हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
