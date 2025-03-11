Super Iron Foundry IPO: ऑफर खुलते ही उछला GMP! चेक करें Price Band, Lot Size, Allotment DATE

Super Iron Foundry IPO: आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। SME आईपीओ Super Iron Foundry Limited का सब्सक्रिप्शन आज से खुल चुका है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

इस आईपीओ का साइज 68.05 करोड़ रुपये है जहां कंपनी 63.01 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो इसके जीएमपी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल।

Super Iron Foundry IPO Dates

इस आईपीओ को निवेशक आज यानी 11 मार्च से सब्सक्राइब कर पाएंगे। यह ऑफर 13 मार्च को बंद होगा।

Super Iron Foundry IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस 108 रुपये का रखा है।

Super Iron Foundry IPO Lot Size

कंपनी ने इस ऑफर के लिए 1200 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 1,29,600 रुपये का निवेश करना होगा।

Super Iron Foundry IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 17 मार्च 2025 को हो सकता है।

Super Iron Foundry IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है।

Super Iron Foundry IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का का लेटेस्ट जीएमपी 36 रुपये है। इस हिसाब से BSE SME पर इस आईपीओ की लिस्टिंग 33.33% के प्रीमियम के साथ 144 रुपये पर हो सकती है।

Super Iron Foundry के बारे में

कंपनी नगरपालिका कास्टिंग, डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, ऑटोमोटिव कास्टिंग, एग्री कास्टिंग (रोलर्स और क्रॉसकिल्स), रेलवे कास्टिंग और कास्ट-आयरन काउंटरवेट बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण निर्माण प्रोजेक्ट में सीवरेज, टेलीकॉम और अन्य यूटिलिटी नेटवर्क के लिए पहुंच कवर की आपूर्ति के लिए किया जाता है।