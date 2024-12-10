सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) की 2025 में होने वाली Spacewalk की तैयारी: NASA की प्रमुख अंतरिक्ष यात्री की महत्वपूर्ण भूमिका

नासा की अंतरिक्ष यात्री और ISS कमांडर सुनीता विलियम्स 2025 में होने वाले एक बड़े स्पेसवॉक के लिए तैयारी कर रही हैं। इस मिशन में वह अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है।

स्पेसवॉक की तैयारी

सुनीता विलियम्स, जो तीन अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा रह चुकी हैं, अब अपने आगामी स्पेसवॉक के लिए अपने स्पेससूट पर काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया में वह अपने स्पेससूट की आकार बदलने, जीवन-सहायक प्रणालियों (life-support systems) को कॉन्फ़िगर करने और डेटा रिकॉर्डर बॉक्स को स्वैप करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि स्पेसवॉक के दौरान सुरक्षा और कार्यक्षमता को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके।

आईएसएस में भूमिका: एक्सपेडिशन 72 क्रू का हिस्सा

विलियम्स इस समय आईएसएस (International Space Station) पर एक्सपेडिशन 72 क्रू का हिस्सा हैं, जहां वह स्टेशन पर वैज्ञानिक उपकरणों की सर्विसिंग और व्यायाम गियर के रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। इस समय उनकी टीम अंतरिक्ष भौतिकी पर काम कर रही है, जिसमें जैविक तरल पदार्थों से वायरस पृथक्करण पर अध्ययन शामिल है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर रोगों का पता लगाने के तरीकों में सुधार करना है।

2025 में स्पेसवॉक

2025 में होने वाली यह स्पेसवॉक आईएसएस पर महत्वपूर्ण रखरखाव और शोध कार्य के लिए निर्धारित है। इस स्पेसवॉक की विशिष्टताएँ तिथि के करीब निर्धारित की जाएँगी, लेकिन यह पूरी तरह से अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम होगा। इस दौरान अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण उपकरणों की मरम्मत और वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

वापसी में देरी: स्पेसक्राफ्ट की विलंबित यात्रा

सुनीता विलियम्स का पृथ्वी पर लौटने का समय कुछ विलंबित हो गया है। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर विलियम्स और उनकी टीम फ्लोरिडा स्प्लैशडाउन साइट पर वापस आएंगे। पहले यह प्रस्थान 6 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अब इसे 12 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है, और इस देरी का कारण मौसम की स्थिति है।

विस्तारित मिशन: बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी समस्याएँ

विलियम्स का आईएसएस पर प्रवास कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण बढ़ा दिया गया है, खासकर बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी दिक्कतों के कारण। हालांकि, लंबी अवधि के इस मिशन के बावजूद, उन्होंने स्पेसवॉक और मिशन के लिए अपने उत्साह और प्रतिबद्धता को जाहिर किया है।

अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान

सुनीता विलियम्स और उनकी टीम आईएसएस पर वैज्ञानिक अनुसंधान में अहम योगदान दे रही हैं। उनका समर्पण अंतरिक्ष अन्वेषण में नए आयाम जोड़ने के साथ-साथ पृथ्वी से परे जीवन और उसके संभावनाओं को समझने में मदद करेगा। उनका आगामी स्पेसवॉक इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है।

सुनीता विलियम्स के इस मिशन के साथ न केवल वह अंतरिक्ष में कार्य कर रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भी एक नया इतिहास बना रही हैं। उनका यह स्पेसवॉक न केवल अंतरिक्ष में कार्य की नई ऊँचाईयों को छूने वाला है, बल्कि यह भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं और अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।