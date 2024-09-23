Stocks To Watch 23 September आज किन शेयरों पर रखें नजर?



आज के सेशन में ट्रेडर्स जिन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं वो इस प्रकार हैं।

Reliance Industries: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने बकाया कॉल मनी के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यदि 7 अक्टूबर से पहले बकाया कॉल मनी का भुगतान, ब्याज सहित, नहीं किया जाता है, तो आंशिक रूप से चुकाए गए इक्विटी शेयरों का जब्तीकरण किया जाएगा।

HDFC Bank: एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, जिसमें ₹2,500 करोड़ का नया इश्यू और मौजूदा व पात्र शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है।

Tata Steel: टाटा ग्रुप की मेटल कंपनी ने ओडिशा के कलिंगनगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस का शुभारंभ किया है। ₹27,000 करोड़ के निवेश के साथ इस फेज II विस्तार से कंपनी की कुल क्रूड स्टील क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से बढ़कर 8 MTPA हो जाएगी।

ONGC: PSU की सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश ने अज़रबैजान के अज़ेरी-चिराग-डीपवॉटर गुनाशिली (ACG) क्षेत्र में गैर-संबद्ध गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ACG के गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस (NAG) संसाधनों का अनुमान 4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (tcf) से अधिक होने का है।

Adani Ports: अदाणी समूह की इस फर्म ने अबू धाबी स्थित व्यापार सुविधा और वित्त कंपनी रोरीक्स होल्डिंग्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संगठनों की क्षमताओं का लाभ उठाकर उनकी लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग प्लेटफार्मों में उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना और वस्तु बाजार को बदलने के लिए तालमेल बनाना है।

Vodafone Idea: कंपनी के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। इसका असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से AGR (adjusted gross revenue) मामले में झटका मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और शेयर 11 रुपए के FPO प्राइस के नीचे आ गया है। Vodafone Idea ने बताया है कि कंपनी ने 3.6 बिलियन डॉलर यानि करीब ₹30,000 करोड़ की मेगा डील की है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि 3 ग्लोबल नेटवर्क Nokia, Ericsson और Samsung के साथ 3.6 बिलियन डॉलर की डील हुई है। ये डील अगले 3 सालों में इक्विपमेंट्स सप्लाई को लेकर है। स कैपेक्स की मदद से 4G नेटवर्क का एक्सपैंशन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एरिया में 5G को भी रोल-आउट किया जाएगा। कंपनी ने अगले 3 सालों में 6.6 बिलियन डॉलर यानी ₹55000 करोड़ रुपए का मेगा कैपेक्स प्लान बनाया है। आपको बता दें कि Nokia और Ericsson के साथ वोडफोन की पहले से पार्टनरशिप है। लेकिन अब SAMSUNG को ऑन-बोर्ड किया गया है। कंपनी के इतिहास में यह सबसे बड़ा कैपेक्स है।

Hind Rectifiers: हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड (Hirect) के शेयर सोमवार, 23 सितंबर 2024 को चर्चा में रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए भारतीय रेलवे से 200 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है।

Glenmark Pharma: ग्लेनमार्क फार्मा ने घोषणा की है कि उसकी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में स्थित फॉर्म्यूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) का निरीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है, और इसे कोई आपत्ति नहीं मिली है। यह निरीक्षण 9 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक चला, और निष्कर्ष में USFDA ने बिना किसी आपत्ति के साथ फॉर्म 483 जारी किया। कंपनी का इस क्लीन चिट के बाद फार्मा क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने की उम्मीद है।

Adani Total Gas: अदाणी ग्रुप और फ्रांस की टोटल एनर्जीज के सिटी गैस ज्वाइंट वेंचर, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL), ने शुक्रवार (20 सितंबर) को घोषणा की कि उसने एक प्रमुख वैश्विक लेंडर से 375 मिलियन डॉलर का फाइनेंसिंग पैकेज सफलतापूर्वक हासिल किया है। यह फंडिंग सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) बिजनेस में अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल फंडिंग पहल है, जो अदाणी टोटल गैस के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को गति देने के उद्देश्य से की गई है।

PSU Stocks: आने वाले हफ्ते में निवेशक Rail Vikas Nigam, Bharat Dynamics, Cochin Shipyard, Sunteck Realty, Bajaj Holdings and Investment, Rashtriya Chemicals & Fertilizers समेत 90 से ज्यादा कंपनियों पर नज़र रखेंगे। BSE के आंकड़ों के मुताबिक ये कंपनियां अपने एक्स-डिविडेंड के बेहद करीब हैं, जो आने वाले डिविडेंड के भुगतान के लिए योग्य शेयरधारकों के लिए कट-ऑफ निर्धारित करती है।

Starlineps Enterprises: इसके शेयर 25 सितंबर को बोनस इश्यू और शेयर स्प्लिट विभाजन के संबंध में एक्स-डेट हो जाएंगे। एक्सचेंज के फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने 1:1 के अनुपात में एक बोनस इश्यू का एलान किया है, जिसका मतलब है कि रिकॉर्ड तारीख के मुताबिक, शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर शेयर के लिए एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। इसके अलावा, Starlineps Enterprises नेअपने इक्विटी शेयरों को स्प्लिट करने की भी जानकारी दी है, जिसमें एक ₹5 के फेस वैल्यू के एक शेयर को पांच में बदल दिया जाएगा।

Aditya Birla Capital: आदित्य बिड़ला कैपिटल ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह राइट्स इश्यू के जरिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आदित्य बिड़ला कैपिटल डिजिटल, में 60 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद भी पैरेंट कंपनी की अपनी सब्सिडियरी में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। कंपनी की इस यूनिट को एक अन्य इकाई के साथ मर्जर कर, एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) में तब्दील करने की योजना है। यह कदम कंपनी के डिजिटल और वित्तीय विस्तार को और मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया गया है।