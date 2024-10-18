scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch: इंफोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, जोमैटो, अडानी एंटरप्राइजेज, एलएंडटी, जियो फाइनेंशियल, ओबेरॉय रियल्टी

Stocks To Watch: इंफोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, जोमैटो, अडानी एंटरप्राइजेज, एलएंडटी, जियो फाइनेंशियल, ओबेरॉय रियल्टी

शुक्रवार, 18 अक्टूबर को जिन स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है वो इस प्रकार हैं।

इंफोसिस
भारत के दूसरे सबसे बड़े आईटी सेवा निर्यातक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर अवधि के लिए 6,506 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले तिमाही से 2.2% की वृद्धि है।

विप्रो
आईटी कंपनी ने FY25 की दूसरी तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 21.2% की वृद्धि दर्ज की, जो कि 3,208.8 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,646.3 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, संचालन से राजस्व 0.95% गिरकर 22,301.6 करोड़ रुपये रहा, जो कि FY24 की Q2 में 22,515.9 करोड़ रुपये था।

एक्सिस बैंक
बैंक ने दूसरी तिमाही में 6,918 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5,864 करोड़ रुपये की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है।

कोटक महिंद्रा बैंक
बैंक ने 5 लाख रुपये से कम की शेष राशि के लिए बचत खाता ब्याज दर में 50 आधार अंकों की कटौती की, जिससे ब्याज दर 3% हो गई।

LTIMindtree
कंपनी ने तिमाही के लिए 1,251 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.7% की वृद्धि है।

टाटा केमिकल्स
कंपनी ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 46.1% की गिरावट दर्ज की।

रिलायंस इंडस्ट्रीज
रिलायंस ब्रांड्स होल्डिंग यूके ने मदरकेयर पीएलसी के साथ एक नए संयुक्त उद्यम की घोषणा की।

जोमैटो
कंपनी की बोर्ड बैठक 22 अक्टूबर को QIP के माध्यम से धन जुटाने पर विचार करेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
