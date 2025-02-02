Stocks to BUY: Bank के शेयर में आएगी जबरदस्त तेजी, Brokerage ने दिया 45% का अपसाइड Target

Share Market News: Bandhan Bank के शेयर में अब जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बैंक के स्टॉक को लेकर कई ब्रोकरेज फर्म ने अपना नोट जारी किया है। इस नोट के अनुसार बैंक के शेयर से अब निवेशकों को शानदार लाभ होने वाला है। दरअसल, हाल ही में बैंक ने तीसरी तिमागी नतीजे जारी किये। इस नतीजे के बाद बंधन बैंक के शेयर (Bandhan Bank Share) तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1 फरवरी 2025 को बंधन बैंक के शेयर 1.96 फीसदी की बढ़त के साथ 151.15 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। शेयर में तेजी आगे भी जारी रहने वाली हैं।

कैसा रहा बैंक का तिमाही नतीजा? (Bandhan Bank Q3 Result)

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 12 फीसदी बढ़कर 2,830 करोड़ रुपये रहा। वहीं, बैंक का PAT 42% गिरकर ₹426.5 करोड़ हो गया। यह दोनों बाजार की उम्मीद से काफी कम था।

इसके अलावा बैंक का ग्रॉस NPA 4.68 फीसदी पर स्थिर रहा। वहीं, नेट NPA में 1.28 फीसदी की मामूली गिरावट रही।

क्या है ब्रोकरेज की राय? (Bandhan Bank Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने बंधन बैंक के शेयर को BUY की रेटिंग दी। इसके अलावा बैंक के टारगेट प्राइस को 210 रुपये से घटाकर ₹185 कर दिया है।

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस 220 रुपये रखा है और Accumulate रेटिंग दी है। CLSA का मानना है कि भविष्य में बैंक का प्रदर्शन पॉजिटिव रहेगा।

Macquarie ने बंधन बैंक के शेयर को Outperform की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 220 रुपये रखा है। फर्म के अनुसार बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) दबाव में रह सकता है। वर्तमान में बैंक का सिक्योर्ड लोन बुक फोकस में रहेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

