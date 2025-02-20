scorecardresearch
Stocks to BUY on Friday: खरीद लें ये 3 स्टॉक्स! दिग्गज ब्रोकरेज ने लगाया दांव - आपकी कमाई पक्की?

ब्रोकरेज फर्म Systematix Institutional Equities ने 3 स्टॉक सुझाए हैं जहां आप बंपर कमाई के लिए निवेश कर सकते हैं। यह तीनों स्टॉक्स पेंट सेक्टर (Paint Sector) से जुड़े हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 20, 2025 19:36 IST
Stocks to BUY: शेयर बाजार में लगाताार जारी गिरावट के बीच अगर आप भी ऐसे शेयर की तलाश में हें जो आपको इस गिरावट में कमाई करके दे आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म Systematix Institutional Equities ने 3 स्टॉक सुझाए हैं जहां आप बंपर कमाई के लिए निवेश कर सकते हैं। यह तीनों स्टॉक्स पेंट सेक्टर (Paint Sector) से जुड़े हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि मार्च तिमाही में कमजोर बेस से मांग में सुधार की छोटी शुरुआत देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि यहां से हर तिमाही में मात्रा या मूल्य वृद्धि में सुधार होना चाहिए।

इन तीनों स्टॉक पर ब्रोकरेज ने अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है चलिए एक-एक कर जानते हैं। 

Asian Paints

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,870 रुपये का दिया है। 

Berger Paints

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 625 रुपये का दिया है। 

Kansai Nerolac

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 340 रुपये का दिया है। 

इन तीनों ही स्टॉक्स में से ब्रोकरेज ने Berger Paints को अपना टॉप पिक बताया है।

पेंट स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज ने इन पेंट स्टॉक्स पर अपनी राय देते हुए कहा कि तीनों शेयरों के लिए मौजूदा एक साल आगे का PE वैल्यूएशन ऐतिहासिक औसत से भारी डिस्काउंट पर है। ब्रोकरेज ने कहा कि मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया के मार्केट में डिमांड में मामूली वृद्धि देखी जा रही है, पश्चिम में बहुत मामूली सुधार देखा जा रहा है जबकि पूर्व और मध्य बाजार में गिरावट का रुख है।

ब्रोकरेज ने कहा कि एशियन पेंट्स ने उत्तरी बाजार में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहले तीन महीनों में कुछ वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। इसके अलावा, अगस्त 2024 से कोई बढ़ोतरी या कटौती के बिना प्राइस स्टेबल है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि बिड़ला ओपस की बिक्री पश्चिम और कुछ हद तक उत्तरी बाजारों में बेहतर है जबकी दक्षिण और पूर्व में कम है। सभी बाजारों में बिड़ला ओपस के लिए बड़े पैमाने पर या किफायती प्रोडक्ट बेहतर बिक रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Feb 20, 2025