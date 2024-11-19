Stocks in news: Waaree Energies, GMR Infra, AstraZeneca, Indus Towers, Ashoka Buildcon & ITI

scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 09:44 IST
Stocks in news
आज जो स्टॉक्स खबरों में रह सकते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें कॉरपोरेट एक्शन होने वाले हैं।

आज की कॉर्पोरेट गतिविधियाँ: एके कैपिटल सर्विसेज, अक्ज़ो नोबेल, अशोक लीलैंड, एशियन पेंट्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, कोचीन शिपयार्ड, एसाब इंडिया, गुजरात पिपावाव, इन्फो एज, एमआरएफ, नवनीत एजुकेशन, ओएनजीसी, पीपीएपी ऑटोमोटिव, प्रिसिजन वायर्स, प्रॉक्टर एंड गैंबल, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, रेमस फार्मा, सफारी इंडस्ट्रीज, साकसॉफ्ट, जीआरएसई, तनेजा एयरोस्पेस और अन्य आज लाभांश के बिना कारोबार करेंगे।

वारी एनर्जीज: हाल ही में सूचीबद्ध अक्षय ऊर्जा कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 361.6 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, परिचालन से इसका राजस्व इस तिमाही में 1 प्रतिशत बढ़कर 3,574.4 करोड़ रुपये हो गया।

इंडस टावर्स: ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के अधिकारी, जो इंडस टावर्स के निदेशक मंडल का हिस्सा थे, ने भारती एयरटेल द्वारा टावर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% से अधिक करने के बाद गैर-कार्यकारी निदेशकों के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

जीएमआर एयरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर: हवाई अड्डे पर अक्टूबर में 1.07 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत और मासिक आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ी, जबकि इस महीने विमानों की आवाजाही 71,598 रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत और मासिक आधार पर 7 प्रतिशत बढ़ी।

एस्ट्राजेनेका फार्मा: दवा कंपनी जनवरी 2025 में भारत में ब्रेज़्ट्री एरोस्फीयर लॉन्च करेगी। ब्रेज़्ट्री एरोस्फीयर का उपयोग क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) वाले वयस्क रोगियों में लक्षणों को दूर करने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए किया जाता है।

अशोका बिल्डकॉन: सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के आधार पर NHAI की दो परियोजनाओं के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया है, जिसकी कुल बोली लागत 2,791 करोड़ रुपये है। यह HAM को परियोजना के महत्वपूर्ण शब्दों में टाइपो त्रुटि को ठीक करने के लिए संशोधित प्रकटीकरण है क्योंकि अनजाने में इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (EPC) टाइप हो गया था।

थेमिस मेडिकेयर: एक अन्य दवा निर्माता कंपनी गुजरात थेमिस बायोसिन का थेमिस मेडिकेयर के साथ विलय किया जाएगा। यह विलय दोनों कंपनियों के सुरक्षित लेनदारों और शेयरधारकों, स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, एनसीएलटी और अन्य विनियामक अनुमोदनों के अधीन है। थेमिस मेडिकेयर गुजरात थेमिस बायोसिन में शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक 100 शेयरों के लिए 118 शेयर जारी करेगा।

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की सहायक कंपनी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने स्पाइरो मोबिलिटी के साथ एक निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह भारत में स्पाइरो मोबिलिटी (अफ्रीका की सबसे बड़ी ईवी कंपनी) के इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए एक विशेष विनिर्माण साझेदार बन जाएगी।

शिल्पा मेडिकेयर: फार्मा कंपनी की सहायक कंपनी शिल्पा फार्मा लाइफसाइंसेज को एपीआई ऑक्ट्रियोटाइड के लिए ईडीक्यूएम (मेडिसिन और हेल्थकेयर की गुणवत्ता के लिए यूरोपीय निदेशालय) से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र (सीईपी) प्राप्त हुआ। ऑक्ट्रियोटाइड का उपयोग एक्रोमेगाली के कारण होने वाले वृद्धि हार्मोन के उच्च स्तर के उपचार के लिए किया जाता है।

गोदावरी बायोरिफाइनरीज: इथेनॉल आधारित रासायनिक कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने शुद्ध घाटे में 75 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। हाल ही में सूचीबद्ध इस कंपनी ने रिपोर्ट की गई अवधि के लिए अपने राजस्व में 34.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 321 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

आईटीआई: दूरसंचार विनिर्माण कंपनी को खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली (एमडीटीएसएस) परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार से 95 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला है।

जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर: इस यूटिलिटी कंपनी को दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया है। इसने सीआईआरपी के तहत संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी की है, जिसमें वेदांता, जिंदल पावर, श्याम सेल एंड पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जील ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
