Stocks in news: Swiggy, PNB Housing, Nykaa, ACME Solar, BSE, Tata Chemicals & PNC Infra

आज जिन स्टॉक्स पर खबरें आई है। वो इस प्रकार है।

Q2 परिणाम आज: आयशर मोटर्स, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, टोरेंट पावर, कल्याण ज्वैलर इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, एल्केम लैबोरेटरीज, थर्मैक्स, वोडाफोन आइडिया, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, सन टीवी नेटवर्क, बेयर क्रॉपसाइंस, एनबीसीसी (इंडिया), ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, एसकेएफ इंडिया, वॉकहार्ट और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

स्विगी: फूडटेक प्लेटफॉर्म बुधवार को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए कुल 11,327.43 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसे 6-8 नवंबर के बीच 371-390 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में बेचा गया था। बोली प्रक्रिया के दौरान इस इश्यू को कुल मिलाकर 3.59 गुना बुक किया गया था।

एसीएमई सोलर होल्डिंग्स: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की यह कंपनी बुधवार को दलाल स्ट्रीट में अपना पहला कदम रखेगी। कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए कुल 2,900 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने 6-8 नवंबर के बीच 275-289 रुपये प्रति शेयर के तय मूल्य बैंड में आईपीओ बेचा था। बोली प्रक्रिया के दौरान इस इश्यू को कुल मिलाकर 2.75 गुना बुक किया गया था।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस: क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीसीसी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 9.43 प्रतिशत हिस्सेदारी 939.3 रुपये प्रति शेयर के ऑफर प्राइस पर बेच सकती है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। सितंबर 2024 तक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के पास कंपनी में 19.87 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

बीएसई: प्रमुख एक्सचेंज ने दूसरी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 193 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 346 करोड़ रुपये रहा। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से राजस्व 138 प्रतिशत बढ़कर 746.3 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान निवेश आय बढ़कर 67 करोड़ रुपये हो गई।

एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स: ओमनीचैनल फैशन और ब्यूटी रिटेलर नाइका के संचालक ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 13 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से राजस्व 24 प्रतिशत बढ़कर 1,875 करोड़ रुपये हो गया।

वरुण बेवरेजेज: कंपनी बोर्ड ने $154.5 मिलियन (1,304 करोड़ रुपये) के इक्विटी मूल्य पर एसबीसी तंजानिया की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी और $15.06 मिलियन (127.1 करोड़ रुपये) के इक्विटी मूल्य पर एसबीसी बेवरेजेज घाना की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। उनके पास क्रमशः तंजानिया और घाना में पेप्सिको इंक. से फ्रैंचाइज़ अधिकार हैं।

टाटा केमिकल्स: टाटा समूह की सहायक कंपनी टाटा केमिकल्स यूरोप (टीसीईएल) यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थविच में 1,80,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला फार्मास्युटिकल-ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट प्लांट बनाने के लिए 655 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह नया प्लांट यूके में टीसीईएल की फार्मास्युटिकल-ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट की उत्पादन क्षमता को तीन गुना बढ़ा देगा।

पीएनसी इंफ्राटेक: सिविल कंस्ट्रक्शन फर्म ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने दूसरी तिमाही के समेकित शुद्ध लाभ में 43.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। परिचालन से इसका राजस्व 25.33 प्रतिशत घटकर 1,427 करोड़ रुपये रह गया, जबकि रिपोर्ट की गई तिमाही में एबिटा 11 प्रतिशत घटकर 356 करोड़ रुपये रह गया।

पीटीसी इंडिया: बिजली व्यापार समाधान प्रदाता ने सितंबर तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो उच्च राजस्व पर 233.82 करोड़ रुपये रहा। तिमाही में इसकी कुल आय बढ़कर 5,133.63 करोड़ रुपये हो गई। Q2FY25 के लिए परामर्श आय 10.30 करोड़ रुपये रही, जबकि मुख्य व्यापार मार्जिन 3.60 पैसे प्रति यूनिट रहा।

रेप्को होम फाइनेंस: होम फाइनेंस कंपनी ने अपने शुद्ध लाभ में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 115.1 करोड़ रुपये रहा। परिचालन से इसका राजस्व 1.7 प्रतिशत बढ़कर 175.7 करोड़ रुपये हो गया। इसके ऋण स्वीकृतियां 926 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं, जो 8 प्रतिशत की वृद्धि है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

