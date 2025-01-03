scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइश्यू प्राइस से 135 प्रतिशत प्रॉफिट देने वाला शेयर गिरकर 100 रुपए पर आने वाला है!

इश्यू प्राइस से 135 प्रतिशत प्रॉफिट देने वाला शेयर गिरकर 100 रुपए पर आने वाला है!

पिछले कुछ दिनों से Bajaj Housing Finance Ltd. का शेयर कंसोलिडेशन के मूड में है। ऐसे में इस शेयर में आगे क्या हो सकता है, क्या गिरावट के चलते शेयर प्राइस और नीचे जाएगा या बाजार के उछाल का फायदा इसे भी मिलेगा? आइये जानते हैं.

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 3, 2025 11:05 IST

पिछले कुछ दिनों से Bajaj Housing Finance Ltd. का शेयर कंसोलिडेशन के मूड में है। ऐसे में इस शेयर में आगे क्या हो सकता है, क्या गिरावट के चलते शेयर प्राइस और नीचे जाएगा या बाजार के उछाल का फायदा इसे भी मिलेगा? आइये जानते हैं..

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने हाल ही में सूचीबद्ध बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कवरिज शुरू की है और इसके लिए "सेल" रेटिंग दी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का इस स्टॉक पर ₹100 का प्राइस टार्गेट है, जो गुरुवार के समापन स्तरों से 20% की संभावित गिरावट को दर्शाता है।

advertisement

ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक की महंगी वैल्यूएशन को अपनी स्टांस का मुख्य कारण बताया है।

कोटक का कहना है कि मजबूत ग्रोथ की दिशा, जहां एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) वित्तीय वर्ष 2024-2027 के बीच 24% की कंपाउंट एनुअल दर (CAGR) से बढ़ी है, हाई पेडिग्री और सालों में बेहतर संपत्ति गुणवत्ता, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कुछ प्रमुख सकारात्मक पहलू हैं।

हालांकि, प्रमुख हाउसिंग स्पेस में तीव्र प्रतिस्पर्धा और कम स्प्रेड्स, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) को मीडिय टर्म स्तरों तक सीमित रखते हैं।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि कंपनी की उहाई ग्रोथ को बनाए रखने के लिए अपनी बिजनेस रणनीतियों का प्रभावी बनाने, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) की ओर माइग्रेशन से या दरों में तेज़ उतार-चढ़ाव से नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर जोखिम और प्रमुख सेगमेंट में तीव्र प्रतिस्पर्धा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए कुछ प्रमुख जोखिम हैं।

अब तक 7 विश्लेषकों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर कवरेज की है, जिनमें से चार के पास "सेल" रेटिंग है, जबकि बाकी तीन के पास "बाय" रेटिंग है।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2024 की सबसे सफल लिस्टिंग्स में से एक बन गई, क्योंकि यह ₹70 के आईपीओ मूल्य के मुकाबले 100% से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। स्टॉक ने अपने ट्रेडिंग डेब्यू में इश्यू प्राइस से 135% के प्रॉफिट के साथ समाप्त किया और लिस्टिंग के बाद ₹188.5 का उच्चतम स्तर दर्ज किया। हालांकि, स्टॉक ने इन पोस्ट-लिस्टिंग उच्चतम स्तरों से 33% की गिरावट देखी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 3, 2025