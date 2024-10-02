Stock Markets: क्या आज स्टॉक मार्केट खुला है?

भारतीय शेयर बाजार बुधवार, 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। सोशल मीडिया पर काफी लोग लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ शेयर बाजार बंद है क्योंकि कल रात इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर आज शेयर बाजार खुला होता तो गिरावट ज्यादा होती।

इक्विटी ट्रेडिंग: शेयरों और प्रतिभूतियों में कोई लेन-देन नहीं होगा।

डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग: वायदा और विकल्पों की ट्रेडिंग नहीं होगी।

सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग मार्केट: सभी गतिविधियाँ दिन के लिए स्थगित रहेंगी।

इसके अतिरिक्त, MCX, जो आमतौर पर दो सत्रों (सुबह और शाम) में ट्रेडिंग करता है, दोनों सत्रों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा।

1अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार ने स्थिर लेकिन हल्की गिरावट

अवकाश से पहले के ट्रेडिंग दिन, मंगलवार, 1 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार ने स्थिर लेकिन हल्की गिरावट का प्रदर्शन किया। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी50 दोनों ने एक दिन की स्थिर ट्रेडिंग के बाद मामूली गिरावट के साथ बंद किया। लेकिन कल ईरान-इजरायल युद्ध का साया बाजार पर आ गया है क्योंकि अगर ये लड़ाई आगे और बढ़ी तो कच्चे तेल में और आग लगेगी।