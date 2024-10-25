गिरते बाजार में FIIs कहां कर रहे हैं खरीदारी?

जहां एक तरफ विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी भी कर रहे हैं। FIIs ने कुछ कंपनियों के शेयरों में हाल ही में हिस्सेदारी बढ़ाई है। आइये जानते हैं सितंबर तिमाही में FIIs को क्या पसंद आया?

Indus Towers Limited

सितंबर 2024 तिमाही में FIIs ने Indus Towers Limited में अपनी हिस्सेदारी 23.15% से बढ़ाकर 24.19% कर दी है, जो 1.04% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी कंपनी के प्रति विदेशी निवेशकों के विश्वास को दिखाता है। टेलीकॉम सेक्टर में लगातार बढ़ती मांग और कंपनी की मजबूत स्थिति ने FIIs का ध्यान आकर्षित किया है, जो इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक निवेश अवसर मानते हैं।

Adani Energy Solutions Limited

सितंबर 2024 की तिमाही में FIIs ने Adani Energy Solutions Ltd में अपनी हिस्सेदारी 15.53% से बढ़ाकर 18.66% कर दी है, जो कि 3.13% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। यह वृद्धि कंपनी के प्रति पॉजिटिव के नजरिए को दिखाता है। FIIs के इस तरह के निवेश का मतलब यह भी होता है कि कंपनी के प्रति वैश्विक स्तर पर निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

HDFC Bank Limited

सितंबर 2024 तिमाही में FIIs ने HDFC Bank Ltd में अपनी हिस्सेदारी 47.17% से बढ़ाकर 48.02% कर दी है। यह 0.85% की बढ़ोतरी बैंक की स्थिरता और इसके एक्सपेंशन प्लान के प्रति विश्वास को दिखाती है। FIIs का इस बैंक में लगातार निवेश करते आए हैं और इस पर काफी बुलिश रहते भी हैं। HDFC Bank फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखे हुए है और एक्सपर्ट्स की मानें तो भविष्य में भी इसके प्रदर्शन में सुधार की संभावनाएं हैं।

HDFC AMC Limited

सितंबर 2024 तिमाही में FIIs ने HDFC AMC Ltd में अपनी हिस्सेदारी 20.60% से बढ़ाकर 21.55% कर दी है, जो कि 4.61% की बढ़ोतरी दिखाता है। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि FIIs को HDFC AMC के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में कंपनी का मजबूत प्रदर्शन और इसका लगातार बढ़ता हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।