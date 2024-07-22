Stock Market Update: Sensex और Nifty में आज लाल निशान पर खुले

भारतीय शेयर बाजार में आज (22 जुलाई 2024 को), इक्विटी बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी, आज लाल निशान में खुले और अब फ्लैट में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह 10:10 बजे, Sensex 51 अंक की बढ़ोतरी के साथ 80,656 पर कारोबार कर रहा था, जबकि Nifty 13 अंक ऊपर 24,544 पर था। आज सरकार 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जो कि केंद्रीय बजट से पहले का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे दोपहर 1 बजे लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में पेश करेंगी, इसके बाद 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

शेयर बाजार की स्थिति

30-शेयर सेंसेक्स प्लेटफॉर्म पर, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और टाटा स्टील हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं, कोटक बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, टाइटन और एचसीएल टेक जैसे शेयर नुकसान में हैं।बड़े बाजारों में, बीई मिडकैप इंडेक्स 0.77 प्रतिशत गिर गया, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 1.34 प्रतिशत नीचे आया।

सेक्टोरल अपडेट

क्षेत्रवार, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और निफ्टी प्राइवेट बैंक लाल निशान में हैं, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी फार्मा में वृद्धि देखी गई है।पिछले सत्र में, शुक्रवार को, 30-शेयर बीएसई सेंसेक्स 739 अंक गिरकर 80,604 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 270 अंक गिरकर 24,531 पर बंद हुआ।

बजट दिवस की तैयारी

बजट दिवस के नजदीक, बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में, बजट के दिन निफ्टी ने 2 से 4 प्रतिशत के भीतर उतार-चढ़ाव देखा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी बाजार में इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि बजट के पहले, निवेशकों को बाजार में अधिकतम सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कई निवेशक आमतौर पर बजट की घोषणा से पहले अपने पोर्टफोलियो में कमी करते हैं और उसके बाद फिर से निवेश करते हैं।

आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की तैयारी के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की गतिविधियों पर ध्यान दें और उचित रणनीतियों का पालन करें। इस समय, बाजार की स्थिति को समझना और सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है।