Newsशेयर बाज़ारShare Market News: गिरते बाजार में भी हुआ मुनाफा, इन शेयरों ने दिया धाकड़ रिटर्न

Share Market News: गिरते बाजार में भी हुआ मुनाफा, इन शेयरों ने दिया धाकड़ रिटर्न

Stock Update: गिरते बाजार में कई शेयर 52 वीक लो पर आ गए तो वहीं कुछ स्टॉक में बढ़त हुई है। हम आपको इस आर्टिकल में उन शेयरों के बारे में बताएंगे जिसने 10 फीसदी तक का रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 2, 2025 16:36 IST

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बिकवाली के चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए।

बाजार में भारी गिरावट

शुक्रवार को निफ्टी 420 अंकों की गिरावट के साथ 22,124.70 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1,414 अंक लुढ़ककर 73,198 तक पहुंच गया। निफ्टी बैंक भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा और 399 अंकों की गिरावट के साथ 48,344 पर बंद हुआ। इस जबरदस्त गिरावट के कारण एक ही दिन में निवेशकों के 9.24 लाख करोड़ रुपये डूब गए।

फरवरी में निवेशकों को 40.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान

पिछले पांच महीनों से बाजार दबाव में है, लेकिन फरवरी में गिरावट और तेज हो गई। पूरे महीने बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फरवरी में कुल 40.8 लाख करोड़ रुपये की पूंजी बाजार से निकल गई। इस दौरान बाजार ने कई सपोर्ट लेवल टूटे, जिससे प्रमुख इंडेक्स और सेक्टोरल इंडेक्स भी प्रभावित हुए।

बाजार में बिकवाली क्यों हो रही है?

  • अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं।
  • फरवरी में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने जबरदस्त बिकवाली की, जिससे बाजार में दबाव बढ़ गया।
  • वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
  • कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी हो रहा है।

इन स्टॉक्स ने दिया शानदार रिटर्न

बाजार में गिरावट के बीच कुछ शेयरों ने दमदार प्रदर्शन किया और निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिलाया।

  • Home First Finance Corp: इस शेयर में 10% की तेजी आई, जिससे यह 93 अंकों की बढ़त के साथ ₹1,018 पर पहुंच गया।
  • Five Star Business: इस शेयर ने 4% की छलांग लगाई और ₹761 के स्तर पर ट्रेड किया।
  • Bandhan Bank: यह शेयर 3% की बढ़त के साथ ₹141 पर ट्रेड कर रहा है।

क्या बाजार आगे और गिरेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार पर वैश्विक कारकों का असर बना रहेगा। निवेशकों को सतर्क रहने और लॉन्ग-टर्म निवेश रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
