Stock Market Rally: एक्सपायरी पर दम लगा के भागा शेयर बाजार

ग्लोबल संकेतों के दम पर आज सुबह बाजार हरे निशान में खुला लेकिन नया रिकॉर्ड बनेगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। निफ्टी 470 अंक बढ़कर 25,388 पर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 1091 अंक बढ़कर 75,446 पर बंद हुआ।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 12, 2024 16:18 IST
The rally in largecaps was led by Reliance Industries Ltd, Bharti Airtel Ltd, HDFC Bank Ltd and Infosys Ltd. The four stocks alone contributed about 500 points to the Sensex rally.  
The rally in largecaps was led by Reliance Industries Ltd, Bharti Airtel Ltd, HDFC Bank Ltd and Infosys Ltd. The four stocks alone contributed about 500 points to the Sensex rally.  

आज शेयर बाजार में विकली एक्सपायरी के दिन गजब का मूव दिखाया। आज सुबह किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद होंगे लेकिन बाजार ने सबको चौंका दिया। मिडकैप शेयरों में जमकर तेजी आई और इंडेक्स नए हाई पर क्लोज हुआ।चीन में रेट कट की खबरों के चलते मेटल शेयर खूब चमके। अमेरिका में महंगाई के आंकडे जारी होने के बाद भारतीय बाजारों में आज रौनक सुबह के सत्र से ही दिखाई दे रही थी। 

बाजार के प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईटी प्रमुखों ने निफ्टी को आगे बढ़ाने में मदद की। निफ्टी बैंक इंडेक्स 762 अंकों की बढ़त के साथ 51,772 पर पहुंच गया, और मिडकैप इंडेक्स 702 अंकों की वृद्धि के साथ 59,640 पर बंद हुआ।

ज़ोमाटो ने लगातार छठें दिन तेजी दिखाई और  5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। इस बीच, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प ने पीएम ई-ड्राइव योजना की कैबिनेट की मंजूरी के बाद लगभग 3% की तेजी दिखाई।

हालांकि, ग्रैन्यूल्स ने अमेरिकी FDA से अपने गगिलापुर सुविधा के लिए कमेंट्स प्राप्त करने के बाद 16% से अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट देखी। होनासा कंज्यूमर ने भी 5% की गिरावट देखी, क्योंकि इसमें आज ब्लाक डील्स हुई। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 12, 2024