2 हफ्ते में 12% की तेजी के बाद बाजार में आएगी गिरावट? एक्सपर्ट ने बताया Nifty और Bank Nifty के अहम लेवल

भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो हफ्तों से जारी जोरदार तेजी के बाद अब कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए मास्टरट्रस्ट के विश्वकांत उपाध्याय का मानना है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि, इतनी तेज रैली के बाद मुनाफावसूली की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में निवेशकों को ऊंचे स्तरों पर जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय गिरावट का इंतजार करना चाहिए।

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दो हफ्तों में 12% तक चढ़ा बाजार

विश्वकांत उपाध्याय के मुताबिक, पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में बाजार करीब 10-12% चढ़ चुका है। फिलहाल Nifty 25,250 के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि Bank Nifty अपने ऑल टाइम हाई के करीब बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि बाजार का मौजूदा ट्रेंड काफी मजबूत है और दोनों प्रमुख इंडेक्स लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि, इतनी तेज बढ़त के चलते इंडेक्स अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से काफी ऊपर निकल गए हैं। ऐसे में बाजार में थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है।

क्या बाजार में बड़ी गिरावट का खतरा है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, फिलहाल बाजार में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं। हालिया तेजी के बाद मुनाफावसूली सामान्य प्रक्रिया है। उनका मानना है कि बैंकिंग शेयरों में मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की उम्मीद कम होने से भी फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है।

उपाध्याय ने फंड रोटेशन की संभावना का भी जिक्र किया। हालांकि, उनके मुताबिक इससे घरेलू शेयर बाजार के लंबे समय के ट्रेंड पर बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है।

Nifty में किन लेवल पर करें खरीदारी?

विश्वकांत उपाध्याय ने Nifty के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेवल बताए हैं। उनके मुताबिक, अगर Nifty गिरकर 25,000 या 24,800-24,900 के आसपास आता है, तो नई खरीदारी के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। वहीं, ऊपर की तरफ Nifty इस हफ्ते 25,400 से 25,450 के स्तर को छू सकता है।

Bank Nifty में कहां मिलेगा मौका?

Bank Nifty को लेकर भी एक्सपर्ट का नजरिया पॉजिटिव है। उनके मुताबिक, अगर Bank Nifty गिरकर 60,700-60,800 के आसपास आता है, तो इसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है।

वहीं, तेजी जारी रहने पर Bank Nifty 62,800 से 62,900 के स्तर तक पहुंच सकता है। विश्वकांत उपाध्याय ने निवेशकों को 'Buy on Dips' यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। हालांकि, बाजार की चाल और जोखिम को ध्यान में रखकर ही निवेश का फैसला लेना जरूरी है।