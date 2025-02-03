Stock Market Fall: Budget या Trump! शेयर बाजार में आई गिरावट का कौन जिम्मेदार?

Share Market Update: शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों को उम्मीद थी कि बजट के एलान के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ कि आज सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1 फीसदी गिर गया। शेयर बाजार में आई बिकवाली के बाद निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर बाजार में यह बिकवाली क्यों आई है।

कितना गिरा बाजार

आज सुबह सेंसेक्स (BSE Sensex) 77,063.94 अंक पर ओपन हुआ और थोड़ी देर में 76,774.05 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी (NSE Nifty) 23,482.15 अंक से 220 अंक गिरकर 23,319 अंक स्तर पर आ गया।

शेयर बाजार में क्यों आई गिरावट?

1 फरवरी 2025 (शनिवार) को आम बजट (Union Budget 2025) पेश हुआ था। इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया। इसके अलावा टैक्सपेयर को 12 करोड़ रुपये की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया। हालांकि, बजट के एलानों का असर शेयर बाजार पर नहीं पड़ा है। वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेतों के कारण स्टॉक मार्केट गिर गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर (Trump Tariff War) के कारण ग्लोबल मार्केट में बिकवाली आई है।

ग्लोबल बाजार हुआ धाराशाही

ग्लोबल मार्केट में ट्रंप के टैरिफ नीति के कारण भारी बिकवाली आई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कनाडा (Canada), मैक्सिको (Maxico) और चीन (China) पर टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद इंडेक्स डाओ फ्यूचर्स 550 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं, Dow Jones 337 अंक, S&P 500 भी 30.64 गिर गया। इसके अलावा Nasdaq 54 अंक गिरकर बंद हुआ है।

क्या है ये टैरिफ वॉर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल करने के बाद टैरिफ पॉलिसी को आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि वह कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाएंगे और फिर यूरोपियन यूनियन (EU) पर भी टैरिफ लागू करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने कनाडा पर 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। साल 2018 में ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम स्टील पर टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका ने व्हिस्की और मोटरसाइकिल सहित अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया है।

आज के बिकवाली भरे शेयर

आज सुबह कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हुई है। सुबह बाजार खुलते ही लार्जकैप में L&T, NTPC, PowerGrid और Tata Steel के शेयर 3 फीसदी से अधिक गिर गए। वहीं, रिलायंस शेयर ( Reliance), अडानी पोर्ट (Adani Ports) के शेयर लगभग 1.50 फीसदी गिर गए।

इसके अलावा SBI, IndusInd Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Zomato शेयर भी लाल निशान पर हैं। मिडकैप में Hindustan Petrolium Share, RVNL Share, GICRE Share, SAIl, NMDC, BHEL और Maxgaon Dock के स्टॉक हरे से गिरकर लाल निशान पर आ गए हैं। वहीं स्मॉलकैप में BDL और JWL Share के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट आई है।

