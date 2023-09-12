प्री-ओपन में शेयर बाजार 20,000 के पार, किन शेयरों पर रखें नजर

शेयर बाजार में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। प्री-ओपन में निफ्टी 20,000 के ऊपर खुला है। आज उन शेयरों पर नजर डालते हैं जो फोकस में है।

एनटीपीसी

बिजली प्रमुख की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने कैप्टिव उपयोग के लिए हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए नायरा एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

लौरस लैब्स

कंपनी ने लौरस बायो के एक प्रमोटर और अन्य शेयरधारकों के साथ 71.6 करोड़ रुपये में 37,641 इक्विटी शेयरों के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिग्रहण के साथ, लॉरस बायो में कंपनी की हिस्सेदारी 87.58% हो जाएगी।

कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज

कंपनी की सहायक कंपनी KIMS हॉस्पिटल एंटरप्राइज ने कोंडापुर हेल्थकेयर में 20 करोड़ रुपये में 13.24% की अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है। अब कुल हिस्सेदारी 19.86% है।

आईसीआईसीआई बैंक

आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि आरबीआई ने तीन साल के लिए निजी ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बैंक ने कहा कि बख्शी की पुनर्नियुक्ति 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। ऋणदाता के शेयरधारकों ने पहले ही तीन और वर्षों के लिए बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

पावर ग्रिड

राज्य के स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने कहा कि उसने राजस्थान में 20-गीगावॉट अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना स्थापित करने के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली जीत ली है।''.

वृक

कंपनी की योजना अपनी शाखा ल्यूपिन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ दाभासा और विशाखापत्तनम में दो सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) विनिर्माण स्थलों को स्थापित करने और ल्यूपिन रिसर्च पार्क, पुणे में किण्वन सहित अनुसंधान एवं विकास कार्यों का चयन करने के लिए एक व्यापार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की है।

टोरेंट पावर

कंपनी ने कहा कि उसे प्रमोटर समूह के सदस्यों से पुष्टि मिली है कि कंपनी में प्रमोटर के शेयरों को गिरवी रखने की कोई योजना नहीं है।

स्पाइसजेट

स्पाइसजेट ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, 12 सितंबर तक पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को "100 करोड़ रुपये का भुगतान पूरा" कर देगी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, उसने अब तक मारन को 77.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और कल तक 22.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

आरआईएल

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि वैश्विक निवेश फर्म केकेआर, एक सहयोगी के माध्यम से, अपनी हिस्सेदारी 1.42% तक बढ़ाने के लिए आरआरवीएल में 2,070 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश आरआरवीएल को 8.36 लाख करोड़ रुपये के प्री-मनी इक्विटी मूल्य पर रखता है, जो इसे देश में इक्विटी मूल्य के हिसाब से शीर्ष चार कंपनियों में से एक बनाता है।

