BT Bazaar Exclusive: क्या डिफेंस सेक्टर में Structural Shift हो रहा है?

पिछले कुछ महीनों से डिफेंस स्टॉक काफी बड़ी रैली कर चुके हैं। कुछ बाजार विश्लेषकों का कहना है कि डिफेंस सेक्टर की रैली ओवरबोट हो चुकी है जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि ये सेक्टर हर तीन महीने में खुद की रिरेटिंग कर रहा है, क्योंकि कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुन: रेटिंग देखी गई है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भारतीय रक्षा मैन्युफैक्चरिंग अपनी दीर्घकालिक क्षमता को देखते हुए 2025 तक रिरेटिंग कर सकता है। एंटिक ने कहा कि वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत जैसी कंपनियों पर अपना सकारात्मक रुख बरकरार रखे हुए है

एंटिक ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच रक्षा खर्च करने वालों में से एक रहा है, सरकार सालाना रक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5-3 प्रतिशत खर्च करती है। वित्त वर्ष 2017-24ई के दौरान भारत का रक्षा पूंजीगत व्यय 9.5 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा है।

एंटीक ब्रोकेरेज हाउस ने कुछ शेयरों के बारे में भी अपनी राय जाहिर की है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स

एचएएल की व्यावसायिक संभावनाएं शानदार हैं। एंटीक ने कहा, इससे लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए मजबूत ऑर्डर के साथ-साथ उनके संबंधित इंजन और सहायक उपकरण विकसित करने होंगे।

एंटिक ने कहा, ''अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ऑर्डर के पूरा होने से एचएएल के पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो के लिए अवसर खुलेंगे।'' इस ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 5,180 रुपये का लक्ष्य रखा है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

कि मौजूदा छोटे टिकट ऑर्डरों के पूरा होने के साथ-साथ जहाजों के लिए एलआरएसएएम, आईएसीसीएस और निकट अवधि में आकाश प्रणाली, एंटीक स्टॉक जैसे कुछ बड़े ऑर्डरों के निष्पादन से वित्त वर्ष 2023-26 में 15 प्रतिशत राजस्व सीएजीआर प्राप्त होगा।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स

एंटिक ने कहा कि वह मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को लेकर आशावादी बना हुआ है। वर्तमान ऑर्डर बैकलॉग के लिए, इसका अनुमान है कि FY25E तक पनडुब्बी में 27 प्रतिशत क्षमता उपयोग होगा, जबकि नए ऑर्डर (जैसे P75I) जीतने और उपयोग को 81 प्रतिशत तक बढ़ाने की वैकल्पिकता है। इसमें कहा गया है कि 1.3 लाख करोड़ रुपये का गैर-पनडुब्बी कार्य है, जहां पी17ए और एनजीडी को दोहराने में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का पलड़ा भारी है। इसके अलावा, 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यम-जीवन रीफिट ऑर्डर हैं जो मरम्मत राजस्व को बरकरार रखेंगे, एंटिक ने स्टॉक पर 'खरीद' बनाए रखते हुए कहा।

भारत डायनेमिक्स

कुछ मिसाइलों के एकमात्र निर्माता, भारत डायनेमिक्स को अपनी ऑर्डर बुक में निरंतर गति देखने की उम्मीद है क्योंकि भारत अपने स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण जोर दे रहा है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि यह देखते हुए कि कंपनी डीआरडीओ की उत्पादन एजेंसी है, यह ऑर्डरों का निरंतर प्रवाह बनाए रखेगी और विकास निर्बाध रहेगा।

"कंपनी के पास 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का दीर्घकालिक ऑर्डर पाइपलाइन है, जो मजबूत राजस्व प्रदान करता है

कोचीन शिपयार्ड

एंटिक ने कहा कि कोचीन शिपयार्ड को 2HFY24 में सामान्यीकृत निष्पादन को मजबूती से देखना चाहिए। जिन प्रमुख चालकों ने महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है, उनमें एनजीएमवी ऑर्डर के 9,800 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिनका निष्पादन अभी बाकी है, क्योंकि इसे Q1FY24 में प्रदान किया गया था; 5,900 करोड़ रुपये के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला मुद्दे जून 2023 में निर्धारित किए गए थे। ASW आदेश, जिसका फिर से FY23/1QFY24 में कोई सार्थक योगदान नहीं था।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स

एंटिक ने कहा कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसके कार्यान्वयन को 5,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। इससे FY25E तक इसके शुद्ध लाभ को 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। एंटिक ने कहा कि ओबी में 24500 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2013 के राजस्व का 10 गुना) वित्त वर्ष 27 ई तक समाप्त होने की उम्मीद है, निष्पादन प्रक्षेपवक्र प्रशंसनीय है-हालांकि, गैर-रैखिक।

"हालांकि, विकास का पीछा करने के लिए, एलएंडटी जैसे उप-ठेकेदारों पर जीआरएसई की निर्भरता मार्जिन को अस्थिर रख सकती है। हम 934 रुपये के टीपी के साथ खरीदारी को बनाए रखते हैं।"

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, विशेष तकनीकी ज्ञान और पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इन उद्योगों में सहनशीलता की सीमाएँ कम होती हैं, जिसके लिए सटीक विनिर्माण की आवश्यकता होती है। नतीजतन, एमटीएआर का व्यापक दशक भर का अनुभव इन क्षेत्रों में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में खड़ा है, एंटीक सॉक ब्रोकिंग ने कहा।

