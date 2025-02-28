Stock Market Crash: Sensex, Nifty में तबाही! निवेशकों के डूबे ₹7 लाख करोड़ - एक्सपर्ट से जानिए अब क्या करें?

Sensex, Nifty Crash: शेयर बाजार में बिकवाली जारी और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन, शुक्रवार 28 फरवरी को एक बार फिर से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:04 बजे तक सेंसेक्स 1.31% या 975.16 अंक टूटकर 73,637.27 अंक पर कारोबार कर रहा था तो वहीं निफ्टी 1.31% या 294.90 अंक गिरकर 22,250.15 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

पिछले सत्र में दर्ज किए गए 393.10 लाख करोड़ रुपये के वैल्यूएशन की तुलना में आज निवेशकों की संपत्ति 6.72 लाख करोड़ रुपये घटकर 386.38 लाख करोड़ रुपये हो गई। पिछले दो सत्रों की बढ़त के बाद आज सेंसेक्स में फिर से गिरावट देखने को मिली है।

टॉप लूजर और गेनर

सुबह 11:04 बजे तक निफ्टी के टॉप लूजर Tech Mahindra Limited, IndusInd Bank Limited, Wipro Limited, Maruti Suzuki India Limited और Infosys Limited रहे हैं।

वहीं अगर टॉप गेनर की बात करें तो इस समय तक Coal India Limited, Axis Bank Limited, Reliance Industries Limited, HDFC Bank Limited और Grasim Industries Limited रहे हैं।

निवेशक अब क्या करें?

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि बेहतर मैक्रो न्यूज फ्लो और धीमी एफआईआई बिक्री के कारण मार्च में भारतीय बाजार में सुधार देखने को मिलने की संभावना है।

एक्सपर्ट ने कहा कि लंबी अवधि के निवेशक बाजार में गिरावट का इस्तेमाल करें और धीरे-धीरे सही वैल्यू वाले लार्जकैप को जमा करें। उदाहरण के लिए डिफेंस शेयरों में सही प्राइस वाले शेयरों का चयन कर सकते हैं।

52 Week Low पर 648 स्टॉक

निफ्टी के डेटा के मुताबिक खबर लिखे जाने तक 648 स्टॉक 52 Week Low पर हैं और सिर्फ 5 शेयरों ने ही अपना 52 Week High बनाया है।

लोअर और अपर सर्किट पर इतने शेयर

निफ्टी के डेटा के मुताबिक खबर लिखे जाने तक आज लोअर सर्किट पर 201 शेयर हैं तो वहीं 23 शेयर अपर सर्किट पर हैं।

मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल?

खबर लिखे जाने तक BSE Midcap इंडेक्स 2.31% या 911.36 अंक गिरकर 38,534.33 अंक पर था तो वहीं BSE Smallcap इंडेक्स 2.38% या 1,051.96 अंक टूटकर 43,059.68 अंक पर रहा।