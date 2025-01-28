Stock Market के साथ Bitcoin में भी जारी गिरावट, यहां जानें इसके पीछे क्या है वजह

साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है। ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम है क्योंकि इस हफ्ते शेयर बाजार शनिवार को भी खुलेगा। दरअसल, 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट 2025 (union budget 2025) के कारण स्टॉक मार्कट खुला रहेगा।

अगर इस कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार और क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर ध्यान दें तो दोनों में गिरावट हो रही है। भारतीय शेयर बाजार एफपीआई आउटफ्लो और वैश्विक बाजार से मिल रहे संकेतों के कारण गिर रहे हैं। हालांकि, बिटकॉइन में यह गिरावट नैस्डैक स्टॉक (Nasdaq stock) के कारण आ रही है। हम आपको नीचे विस्तार से बताएंगे कि बिटकॉइन में गिरावट क्यों हो रही है।

बिटकॉइन में क्यों हो रही है गिरावट?

27 जनवरी 2025 (सोमवार) को बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिला है। बिटकॉइन के अलावा riskier assets में भी बिकवाली हो रही है। यह बिकवाली चीन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के कारण हुई है। छोटी क्रिप्टोकरेंसी कहे जाने वाले XRP और सोलाना में बीते दिन 9 फीसदी की भारी गिरावट आई।

कॉइन मेट्रिक्स के मुताबिक बिटकॉइन प्राइस 3 फीसदी गिरकर $100,776.81 पहुंच गया है। हालांकि, बाद में इसमें जारी गिरावट $97,750.00 तक आ गया। CoinDesk 20 इंडेक्स के अनुसार मीजर्ड क्रिप्टोकरेंसी 7 फीसदी गिर गया है। वहीं, दूसरी तरफ नैस्डैक में लगभग 3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

क्या है डीपसीक AI मॉडल

चीन के स्टार्टअप डीपसीक (deepseek) ने काफी कम लागत में कंपीटिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है। यह एआई मॉडल बड़ी टेक कंपनियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार डीपसीक के कारण एआई कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल सकती है। डीपसीक के कम लागत में तैयार होने के बाद से कई कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं। सोमवार को डाओ जोंस 1 फीसदी, नैस्डैक 3 फीसदी और एसएंडपी 2 फीसदी गिर गया है।

