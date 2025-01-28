scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market के साथ Bitcoin में भी जारी गिरावट, यहां जानें इसके पीछे क्या है वजह

Stock Market के साथ Bitcoin में भी जारी गिरावट, यहां जानें इसके पीछे क्या है वजह

शेयर बाजार के साथ बिटकॉइन में भी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों का मानना है कि वैश्विक उथल-पुथल के कारण बाजार में गिरावाट है। लेकिन, बिटकॉइन की वैल्यू में गिरावट क्यों आ रही है। इस आर्टिकल में सही जवाब जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 28, 2025 11:44 IST
Established in 2009, Bitcoin serves as the inaugural cryptocurrency and remains one of the most widely traded digital assets to date.
साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है। ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम है क्योंकि इस हफ्ते शेयर बाजार शनिवार को भी खुलेगा। दरअसल, 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट 2025 (union budget 2025) के कारण स्टॉक मार्कट खुला रहेगा। 

अगर इस कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार और क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर ध्यान दें तो दोनों में गिरावट हो रही है। भारतीय शेयर बाजार एफपीआई आउटफ्लो और वैश्विक बाजार से मिल रहे संकेतों के कारण गिर रहे हैं। हालांकि, बिटकॉइन में यह गिरावट नैस्डैक स्टॉक (Nasdaq stock) के कारण आ रही है। हम आपको नीचे विस्तार से बताएंगे कि बिटकॉइन में गिरावट क्यों हो रही है।

बिटकॉइन में क्यों हो रही है गिरावट? 

27 जनवरी 2025 (सोमवार) को बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिला है। बिटकॉइन के अलावा riskier assets में भी बिकवाली हो रही है। यह बिकवाली चीन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के कारण हुई है। छोटी क्रिप्टोकरेंसी कहे जाने वाले XRP और सोलाना में बीते दिन 9 फीसदी की भारी गिरावट आई। 

कॉइन मेट्रिक्स के मुताबिक बिटकॉइन प्राइस 3 फीसदी गिरकर $100,776.81 पहुंच गया है। हालांकि, बाद में इसमें जारी गिरावट $97,750.00 तक आ गया। CoinDesk 20 इंडेक्स के अनुसार मीजर्ड क्रिप्टोकरेंसी 7 फीसदी गिर गया है। वहीं, दूसरी तरफ नैस्डैक में लगभग 3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

क्या है डीपसीक AI मॉडल 

चीन के स्टार्टअप डीपसीक (deepseek) ने काफी कम लागत में  कंपीटिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है। यह एआई मॉडल बड़ी टेक कंपनियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार डीपसीक के कारण एआई कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल सकती है। डीपसीक के कम लागत में तैयार होने के बाद से कई कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं। सोमवार को डाओ जोंस 1 फीसदी, नैस्डैक 3 फीसदी और एसएंडपी 2 फीसदी गिर गया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
