Stock Market : सोमवार को बाजार में दिखेगा एक्शन, इन अहम ट्रिगर्स पर रखें नजर

भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दो हफ्तों की गिरावट के बाद ब्रेक लगाया है। शुक्रवार को शानदार तेजी के साथ बाजार बंद हुआ, और साप्ताहिक आधार पर प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में रहे। हालांकि, जियोपॉलिटिकल तनाव और अदाणी ग्रुप पर रिश्वत व धोखाधड़ी के आरोप के कारण बाजार में कुछ उथल-पुथल देखने को मिली।

आने वाले सोमवार के लिए बाजार पर कई प्रमुख ट्रिगर्स प्रभाव डालेंगे, जिनमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के आंकड़े, रूस-यूक्रेन के बीच तनाव, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, और कच्चे तेल की कीमतें प्रमुख हैं।

शुक्रवार की बाजार परफॉर्मेंस

शुक्रवार का दिन बाजार के लिए जुलाई के बाद का सबसे बेहतरीन दिन साबित हुआ।

निफ्टी: 2.4% की बढ़त के साथ 23,907.25 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स: 2.54% चढ़कर 79,117.11 के स्तर पर पहुंच गया।

घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की मजबूत खरीदारी और अमेरिकी बाजार के सकारात्मक संकेतों ने बाजार को सहारा दिया। एनर्जी, रियल्टी, ऑटो और FMCG स्टॉक्स ने प्रमुख योगदान दिया, जबकि IT और बैंकिंग स्टॉक्स ने भी तेजी में भागीदारी निभाई।

अहम ट्रिगर्स पर नजर

1. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है।

महायुति ने 223 सीटें हासिल कीं, जो किसी भी गठबंधन द्वारा पहली बार 220 का आंकड़ा पार है।

इससे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के स्टॉक्स को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से आर्थिक और नीतिगत सुधारों में तेजी आ सकती है।

2. जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल संकेत

रूस-यूक्रेन के बीच तनाव और क्रूड ऑयल की कीमतें घरेलू बाजार पर असर डाल सकती हैं।ब्रेंट क्रूड: 75.17 डॉलर प्रति बैरल।

WTI क्रूड: 71.24 डॉलर प्रति बैरल।

3. विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक

FIIs ने अक्टूबर से अब तक ₹1.55 लाख करोड़ निकाले हैं, जबकि DIIs ने शुक्रवार को ₹1,722.15 करोड़ की खरीदारी की।

FIIs की बिकवाली और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा।

4. आर्थिक आंकड़े

इस सप्ताह भारत की जुलाई-सितंबर तिमाही के GDP आंकड़े जारी होंगे। ICRA के अनुमान के अनुसार, GDP ग्रोथ 6.5% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट और PMI के आंकड़े भी जारी होंगे।

टेक्निकल और विशेषज्ञों की राय

टेक्निकल नजरिया:

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी ने निफ्टी में 1-1.5% की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि निफ्टी 24,400-24,500 के स्तर तक जा सकता है।

कॉरपोरेट एक्शन और IPO अपडेट

NALCO, Gillette India और Godfrey Phillips: सोमवार को इन कंपनियों का एक्स-डिविडेंड डेट है।

Enviro Infra Engineers IPO: 26 नवंबर को बंद होगा।

NTPC Green Energy: 27 नवंबर को दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा।

डिस्क्लेमर:

शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।