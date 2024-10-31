ये 4 Stocks बनाएंगे मालामाल! एक साल में 42 प्रतिशत उछाल की संभावना



ब्रोकरेज फर्म DAM Capital ने चार स्टील स्टॉक्स, JSPL, JSW Steel, Tata Steel और Steel Authority of India (SAIL) पर कवरेज शुरू किया है और उनका कहना है कि ये स्टॉक्स अगले 12 महीनों में 42% तक बढ़ सकते हैं।

DAM Capital ने JSPL पर "खरीदें" की सिफारिश के साथ ₹1,300 का प्राइस टारगेट तय किया है। इसका मतलब है कि बुधवार के क्लोजिंग स्तरों से 42% की संभावित वृद्धि हो सकती है।

ब्रोकरेज ने JSW Steel पर "खरीदें" रेटिंग और ₹1,255 का प्राइस टारगेट (31% तेजी की संभावना), Tata Steel पर "खरीदें" रेटिंग और ₹185 का प्राइस टारगेट (23% तेजी की संभावना) और SAIL पर "खरीदें" रेटिंग और ₹130 का प्राइस टारगेट (12% तेजी की संभावना) जताई है।

DAM Capital ने अपनी नोट में लिखा कि चीन में स्प्रेड कई सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। स्प्रेड सामान्यत कच्चे माल की कीमत और उस कच्चे माल से बने प्रोडक्ट्स की कीमत के बीच का अंतर होता है। ब्रोकरेज के मुताबिक चीनी मिलों को सप्लाऊ में अनुशासन दिखाने की संभावना है और कैलेंडर वर्ष 2025 में एक्सपोर्ट में गिरावट आने की उम्मीद है।

DAM Capital के मुताबिक चीन में स्टील की कीमतें भी अपने निचले स्तर पर पहुंच गई हैं और अब वे वर्तमान में $490 प्रति टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में $580 प्रति टन होने की उम्मीद कर रहे हैं।DAM Capital ने अपनी नोट में भारतीय स्टील कंपनियों के जरिए क्षमता विस्तार को भी उजागर किया है, जो इन कंपनियों की प्रॉफिट के लिए एक बफर के रूप में काम करेगी। वैल्यू एडिशन और कॉस्ट एफिशिएंसी यूनिट प्रॉफिटिबिलिटी के आगे विस्तार में मदद करेगी।



आखिरी में ब्रोकरेज का अनुमान है कि इन कंपनियों के लीवरेज रेश्यो में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी, यह देखते हुए कि अधिकांश स्टील कंपनियों का वर्तमान में बैलेंस शीट काफी पतली है। 2024 में अब तक JSPL के शेयरों में 23% की वृद्धि हुई है, जबकि JSW Steel और Tata Steel के शेयरों में क्रमशः 9% और 6% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष SAIL के शेयरों ने अपने साथियों की तुलना में कम प्रदर्शन किया है, जो अब तक 7% गिर चुके हैं।