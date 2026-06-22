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Newsशेयर बाज़ारबाजार की तेजी के बीच दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक! 8% उछला भाव - चेक करें डिटेल्स

बाजार की तेजी के बीच दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक! 8% उछला भाव - चेक करें डिटेल्स

बीएसई पर आज यह शेयर 207.50 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 220 रुपये को टच कर लिया है। खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:16 बजे तक बीएसई पर 7.17% या 14.60 रुपये चढ़कर 218.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 22, 2026 12:22 IST

Stock in Focus: 3,506.58 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (Shanti Educational Initiatives Ltd) के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 8% की तेजी देखने को मिली है। 

बीएसई पर आज यह शेयर 207.50 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 220 रुपये को टच कर लिया है। खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:16 बजे तक बीएसई पर 7.17% या 14.60 रुपये चढ़कर 218.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 6.98% या 14.21 रुपये की तेजी के साथ  217.67 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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Shanti Educational Initiatives FY26 Results

शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4 FY26) में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 23.17 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) बढ़कर 0.98 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 0.47 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 308.5% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Shanti Educational Initiatives के बारे में

शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (SEIL) अहमदाबाद स्थित एक शिक्षा क्षेत्र की कंपनी है, जिसे चिरिपाल ग्रुप का सपोर्ट है। कंपनी मुख्य रूप से स्कूल (K-12) और प्री-स्कूल सेगमेंट में काम करती है। यह शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और फ्रेंचाइजी मॉडल जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का उद्देश्य आधुनिक और बेहतर शिक्षा सेवाओं के जरिए देशभर के स्कूलों को मजबूत बनाना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 22, 2026