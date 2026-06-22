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Newsबिजनेस न्यूजIndia-US Trade Deal पर बड़ी हलचल! जेमिसन ग्रीर करेंगे पीयूष गोयल से अहम मुलाकात, सुलझ सकते हैं व्यापारिक मसले

India-US Trade Deal पर बड़ी हलचल! जेमिसन ग्रीर करेंगे पीयूष गोयल से अहम मुलाकात, सुलझ सकते हैं व्यापारिक मसले

भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट सामने आया है. अमेरिकी अधिकारी के भारत दौरे ने इस डील को लेकर हलचल तेज कर दी है। आखिर दोनों देशों के बीच बात कहां फंसी है और इस मुलाकात के बाद बिजनेस के रास्ते कैसे खुलेंगे? पढ़ें पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 22, 2026 10:56 IST
भारत और अमेरिका के बीच जल्द पक्की होगी ट्रेड डील।

In Short

  • भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर इस हफ्ते अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत आ रहे हैं।
  • इस दौरान वह क्रेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्‍य सीनियर सिटीजन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
  • दोनों देश 190 अरब डॉलर के व्यापार को और बढ़ाने के लिए अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं।

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। फरवरी 2025 से दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी, अब वह और आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में, इस हफ्ते अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत आ रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भारत के अन्य सीनियर अधिकारियों से मिलकर व्यापार से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे।

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इस बैठक का मुख्य लक्ष्य क्या है?

अमेरिकी दफ्तर की ओर से बताया गया है कि यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछली मुलाकात के बाद की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। दोनों देश 'भारत-अमेरिका व्यापार समझौते' को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।

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अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस दौरे की जानकारी दी है। जी-7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद, अब यह बैठक डील को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बातचीत अभी किस स्थिति में है?

दोनों देशों के बीच एक छोटी डील तो पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन मुख्य समझौता होना अभी बाकी है। दोनों देश इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि इसे जल्द से जल्द फाइनल किया जा सके।

अभी बातचीत में कुछ मुख्य बातें है, भारत चाहता है कि अमेरिका सामानों पर लगने वाला टैक्स (टैरिफ) कम करे, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में उनके खेती से जुड़े उत्पादों को आने की अनुमति दे।

यह बैठक इतनी जरूरी क्यों है?

भारत और अमेरिका आपस में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 190 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। दोनों ही सरकारें इसे और बढ़ाना चाहती हैं।

इसीलिए जेमिसन ग्रीर की यह मुलाकात बहुत खास है। इससे यह साफ हो पाएगा कि आने वाले समय में दोनों देश किस तरह से व्यापार को और आसान बनाएंगे और उम्मीद है कि इस चर्चा से डील को लेकर पक्की सहमति बन सकेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 22, 2026