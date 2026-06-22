India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। फरवरी 2025 से दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी, अब वह और आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में, इस हफ्ते अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत आ रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भारत के अन्य सीनियर अधिकारियों से मिलकर व्यापार से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे।

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इस बैठक का मुख्य लक्ष्य क्या है?



अमेरिकी दफ्तर की ओर से बताया गया है कि यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछली मुलाकात के बाद की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। दोनों देश 'भारत-अमेरिका व्यापार समझौते' को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।



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अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस दौरे की जानकारी दी है। जी-7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद, अब यह बैठक डील को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बातचीत अभी किस स्थिति में है?



दोनों देशों के बीच एक छोटी डील तो पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन मुख्य समझौता होना अभी बाकी है। दोनों देश इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि इसे जल्द से जल्द फाइनल किया जा सके।



अभी बातचीत में कुछ मुख्य बातें है, भारत चाहता है कि अमेरिका सामानों पर लगने वाला टैक्स (टैरिफ) कम करे, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में उनके खेती से जुड़े उत्पादों को आने की अनुमति दे।

यह बैठक इतनी जरूरी क्यों है?



भारत और अमेरिका आपस में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 190 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। दोनों ही सरकारें इसे और बढ़ाना चाहती हैं।



इसीलिए जेमिसन ग्रीर की यह मुलाकात बहुत खास है। इससे यह साफ हो पाएगा कि आने वाले समय में दोनों देश किस तरह से व्यापार को और आसान बनाएंगे और उम्मीद है कि इस चर्चा से डील को लेकर पक्की सहमति बन सकेगी।