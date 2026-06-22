Global Beer Market: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीयर किस देश में पी जाती है?

बीयर दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में शामिल है, लेकिन इसका वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहा है। किरिन होल्डिंग्स के आंकड़ों के आधार पर विजुअल कैपिटलिस्ट द्वारा संकलित डेटा के अनुसार चीन उत्पादन और खपत दोनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बीयर बाजार बना हुआ है। Global Beer Market में चीन की हिस्सेदारी करीब पांचवें हिस्से के बराबर है, जिससे उद्योग में उसका दबदबा और मजबूत होता है।

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2024 में चीन ने लगभग 40.5 अरब लीटर बीयर की खपत की। यह अमेरिका की खपत से करीब दोगुनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका 22.3 अरब लीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ब्राजील 15.3 अरब लीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहा, जबकि मेक्सिको और रूस इसके बाद रहे।

चीन और अमेरिका का बीयर बाजार में दबदबा

मात्रा के हिसाब से 2024 में सबसे बड़े बीयर बाजारों में चीन, अमेरिका और ब्राजील शीर्ष पर रहे। चीन की खपत 40.5 अरब लीटर रही। अमेरिका ने 22.3 अरब लीटर और ब्राजील ने 15.3 अरब लीटर बीयर की खपत की। मेक्सिको में यह आंकड़ा 10.8 अरब लीटर और रूस में 9.5 अरब लीटर रहा। जर्मनी 7.2 अरब लीटर के साथ सूची में शामिल रहा। दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम दोनों की खपत 4.6 अरब लीटर रही। यूनाइटेड किंगडम ने 4.5 अरब लीटर और स्पेन ने 4.4 अरब लीटर बीयर की खपत दर्ज की। ये आंकड़े प्रति व्यक्ति खपत के बजाय कुल राष्ट्रीय बाजार के आकार को दिखाते हैं, इसलिए जनसंख्या इसमें अहम भूमिका निभाती है।

जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा बीयर उत्पादक

वैश्विक स्तर पर चीन आगे है, लेकिन यूरोप में जर्मनी अब भी प्रमुख बीयर उत्पादक देश है। हालिया यूरोपीय उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी यूरोपीय संघ के कुल बीयर उत्पादन के पांचवें हिस्से से अधिक का उत्पादन करता है। स्पेन और पोलैंड इसके बाद आते हैं। जर्मनी की बीयर बनाने की पुरानी परंपरा और रीनहाइट्सगेबोट जैसे नियमों ने उसकी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। हालांकि, हाल के वर्षों में वहां घरेलू खपत में गिरावट आई है।

भारत में बीयर खपत की सबसे तेज वृद्धि

भारत अभी मात्रा के हिसाब से सबसे बड़े बीयर खपत वाले देशों में शामिल नहीं है, लेकिन यह सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में उभर रहा है। किरिन होल्डिंग्स द्वारा निगरानी किए गए प्रमुख बाजारों में भारत में 2024 में बीयर खपत 14.6% सालाना बढ़ी। यह सबसे तेज वृद्धि दर है।युवा आबादी, बढ़ती आय और शहरीकरण मांग को बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से वैश्विक माल्ट उत्पादक और शराब बनाने वाली कंपनियां भारत को लंबे समय के विकास बाजार के रूप में देख रही हैं।