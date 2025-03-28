scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारफिर भागा 50 पैसे वाला शेयर, कंपनी ने रखा ग्लोबल मार्केट में कदम; Dubai में खोला नया ब्रांच

फिर भागा 50 पैसे वाला शेयर, कंपनी ने रखा ग्लोबल मार्केट में कदम; Dubai में खोला नया ब्रांच

Standard Capital Markets के शेयर की कीमत अभी 50 पैसे है। कंपनी के शेयर में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने बताया कि उसने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा है। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 28, 2025 11:38 IST
Standard Capital Markets Limited Share

Penny Stock: भारत की जानी-मानी फाइनेंस कंपनी Standard Capital Markets Limited (SCML) के शेयर में तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने हाल ही में ग्लोबल एक्सपेंशन का एलान किया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 3.92 फीसदी की बढ़त के साथ 0.53 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 

Dubai में खोला नया ब्रांच

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार SCML ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) में अपनी नई ब्रांच खोला है। इस ब्रांच के जरिए कंपनी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों में अपने कारोबार को बढ़ाएगी। SCML की यह ब्रांच ट्रेड फाइनेंस, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और बिजनेस लोन जैसी सर्विस देगी। इसका मकसद व्यापारियों को आसान और फास्ट फाइनेंसिंग उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपना कारोबार और तेजी से बढ़ा सकें।

RBI की मंजूरी का इंतजार

कंपनी की यह नई ब्रांच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और दुबई के सभी नियमों का पालन करेगी। केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपनी सर्विस शुरू कर देगी। 

कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि दुबई और अफ्रीका के बाजारों में बहुत मौके हैं। इस नई ब्रांच से हम वहां के व्यापारियों की मदद कर सकेंगे और नए बिजनेस रिश्ते बना सकेंगे। आपको बता दें कि SCML एक फाइनेंस कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस लोन, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसी सर्विस देती है। 


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 28, 2025