फिर भागा 50 पैसे वाला शेयर, कंपनी ने रखा ग्लोबल मार्केट में कदम; Dubai में खोला नया ब्रांच
Standard Capital Markets के शेयर की कीमत अभी 50 पैसे है। कंपनी के शेयर में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने बताया कि उसने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा है। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।
Penny Stock: भारत की जानी-मानी फाइनेंस कंपनी Standard Capital Markets Limited (SCML) के शेयर में तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने हाल ही में ग्लोबल एक्सपेंशन का एलान किया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 3.92 फीसदी की बढ़त के साथ 0.53 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।
Dubai में खोला नया ब्रांच
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार SCML ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) में अपनी नई ब्रांच खोला है। इस ब्रांच के जरिए कंपनी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों में अपने कारोबार को बढ़ाएगी। SCML की यह ब्रांच ट्रेड फाइनेंस, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और बिजनेस लोन जैसी सर्विस देगी। इसका मकसद व्यापारियों को आसान और फास्ट फाइनेंसिंग उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपना कारोबार और तेजी से बढ़ा सकें।
RBI की मंजूरी का इंतजार
कंपनी की यह नई ब्रांच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और दुबई के सभी नियमों का पालन करेगी। केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपनी सर्विस शुरू कर देगी।
कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि दुबई और अफ्रीका के बाजारों में बहुत मौके हैं। इस नई ब्रांच से हम वहां के व्यापारियों की मदद कर सकेंगे और नए बिजनेस रिश्ते बना सकेंगे। आपको बता दें कि SCML एक फाइनेंस कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस लोन, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसी सर्विस देती है।