इस स्टॉक में आया भूचाल! निवेशकों को होगा भारी नुकसान?

Spandana Sphoorty Financial Ltd के शेयर मंगलवार के कारोबार में 14 प्रतिशत से अधिक गिर गए, क्योंकि MFI ने सितंबर तिमाही के लिए 216 करोड़ रुपये का नेट लॉस रिपोर्ट किया। इस तरह स्टॉक साल की शुरुआत से 64 प्रतिशत गिर चुका है। दो लगातार तनावपूर्ण तिमाहियों और आगे की स्थिति कमजोर दिख रही है, जिसके चलते नुवामा ने स्टॉक को ‘बाय’ से ‘होल्ड’ पर डाउनग्रेड कर दिया।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 900 रुपये से घटाकर 520 रुपये कर दिया है। साथ ही उनका कहना है कि एमएफआई तनाव Q3 में जारी रहने की संभावना है, जबकि Q4FY25 में ही राहत मिलने की उम्मीद है।

स्पंदना स्पूर्ती शेयर

दना स्पूर्ती के शेयर बीएसई पर 14.44 प्रतिशत गिरकर 393.70 रुपये प्रति शेयर हो गए। ब्रोकरेज का कहना है कि एसेट क्वालिटी में गिरावट को इस कारण से समझाया जा सकता है कि उधारकर्ता स्पंदना से वितरण लेने के बाद दूसरे कर्ज, जिसमें गैर-MFI कर्ज भी शामिल हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि स्पंदना के साथ उधारकर्ताओं की संख्या, जो डिस्ट्रिब्यूशन के समय 5.3 प्रतिशत थी, अब बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गई है, क्योंकि उन्होंने स्पंदना से वितरण लेने के बाद अन्य से ऋण लिया है। 0.2 मिलियन रुपये से अधिक के कर्ज वाले उधारकर्ताओं की संख्या कुल सीई का 4.5 प्रतिशत है, जो 97.5 प्रतिशत से गिरकर 93.7 प्रतिशत हो गई है।

चालू MFI (Microfinance Institution) तनाव के कारण GS2 और GS3 कर्ज में तेज वृद्धि देखी गई। GS2 कर्ज QoQ 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया, जबकि GS3 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गया। वहीं दूसरी ओर स्पंदना स्पूर्ती फाइनेंशियल के मैनेजमेंट का मानना है कि Q4FY25 में एसेट क्वालिटीमें सुधार होगा। उन्होंने नए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

