2 रुपए के Small cap stock में 10 प्रतिशत का Upper Circuit, आपके पास है शेयर?

स्मॉल कैप Sylph Technologies के शेयर शुक्रवार यानि 6 दिसंबर को ₹1.27 पर 10% अपर सर्किट लिमिट तक पहुंच गए। पिछले एक महीने में ये शेयर 21 प्रतिशत भाग चुका है।

शेयर में तेजी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने की योजना को मंजूरी के बाद आई है। सिल्फ टेक्नोलॉजीज के शेयर ₹1.25 पर खुले, जो कि पिछले दिन के ₹1.16 के बंद भाव से अधिक था। यह स्मॉलकैप स्टॉक ₹1.27 तक पहुंचकर अपर सर्किट हिट कर गया।

कंपनी के बोर्ड ने ₹49 करोड़ के कुल राशि के लिए ₹1 फेस वैल्यू के इक्विटी शेयरों के जारी करने और आवंटन के माध्यम से फंड जुटाने को मंजूरी दी, जो कंपनी के योग्य इक्विटी शेयरधारकों को राइट्स इश्यू के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

सिल्फ टेक्नोलॉजीज ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट बाद में नियामक और कानूनी मंजूरी हासिल के आधार पर अधिसूचित की जाएगी। कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इश्यू समिति के गठन को भी मंजूरी दी, जिसमें मीनाक्षी पारीक को चेयरपर्सन और पंकज कालरा और प्रणय वैद को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

शेयर की कीमत का ट्रेंड

सिल्फ टेक्नोलॉजीज एक स्मॉलकैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹45 करोड़ से अधिक है। सिल्फ टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत एक हफ्ते में लगभग 30% और एक महीने में 21% बढ़ी है। हालांकि, यह पेनी स्टॉक पिछले 6 महीनों में 36% से अधिक गिर चुका है और वर्ष 2024 (YTD) में 68% से अधिक गिरावट देख चुका है।

सिल्फ टेक्नोलॉजीज एक सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजी फर्म है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रदान करती है, जैसे कि सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रणनीति परामर्श, ऑफशोर सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट और वेब और मोबाइल सक्षम करने के लिए ई-कॉमर्स।

इस कंपनी में प्रमोटर्स, FIIs, DIIs की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। 100 प्रतिशत सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।